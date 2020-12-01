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ÇEL-DER’den pandemi döneminde ihtiyaç sahibi 500 çocuğa giyecek yardımı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.12.2020 10:15 | Son Güncelleme

Eskişehir’deki Çeltik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği (ÇEL-DER); pandemi döneminde ihtiyaç sahibi 500 çocuğa yardım eli uzatarak giyecek yardımı yaptı.ÇEL- DER tarafından pandemi döneminde; ‘Birlikte El Ele Yürüyelim’ projesi kapsamında, derneklerine bağlı 25 mahallede ihtiyaç sahibi 500 çocuğa mont, ayakkabı gibi muhtelif giyecek yardımında bulundu.

Eskişehir’deki Çeltik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği (ÇEL-DER); pandemi döneminde ihtiyaç sahibi 500 çocuğa yardım eli uzatarak giyecek yardımı yaptı.
ÇEL- DER tarafından pandemi döneminde; ‘Birlikte El Ele Yürüyelim’ projesi kapsamında, derneklerine bağlı 25 mahallede ihtiyaç sahibi 500 çocuğa mont, ayakkabı gibi muhtelif giyecek yardımında bulundu. Dernek Başkanı Mehmet Taş, yardımla ilgili yaptığı açıklamada, ”2018 yılında Eskişehir’de ÇEL - DER’i kurduk ve pandemi döneminde derneğimize bağlı 25 mahallede bulunan ihtiyaç sahibi çocuklarımızı tespit ettik. İhtiyaçlarına bir nebze katkı sağlayabilmek için başlattığımız ‘Birlikte El Ele Yürüyelim’ projemiz sonucunda; hayırsever hemşerilerimizin desteğiyle ihtiyaç sahibi 500 çocuğa muhtelif çeşitli giyecek yardımında bulunduk. Dernek olarak her zaman Eskişehir’de bulunan hemşerilerimizin yanında olduk ve her zamanda yanında olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar birçok projemizi hep birlikte tamamladık. Bize güvenen, inanan tüm Eskişehir’deki tüm hemşerilerimize minnettarız’’ dedi.

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