YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Çelebi: Hizmet puanlarına yönelik değişikliğe dava açtık

Çelebi: Hizmet puanlarına yönelik değişikliğe dava açtık

DÜZCE HABERLERİ  | 28.07.2020 13:18 | Son Güncelleme

Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki hizmet puanlarına yönelik değişiklik için Eğitim Bir-Sen Genel Merkezi olarak dava açtıklarını, mağduriyeti oluşturacak değişikliklerin iptalini istediklerini dile getirdi.Eğitim Bir-Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararlara yönelik Eğitim Bir-Sen Genel Merkezi olarak Danıştay’a dava açtıklarını dile getirdi.

Çelebi: Hizmet puanlarına yönelik değişikliğe dava açtık

Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki hizmet puanlarına yönelik değişiklik için Eğitim Bir-Sen Genel Merkezi olarak dava açtıklarını, mağduriyeti oluşturacak değişikliklerin iptalini istediklerini dile getirdi.
Eğitim Bir-Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararlara yönelik Eğitim Bir-Sen Genel Merkezi olarak Danıştay’a dava açtıklarını dile getirdi. Çelebi, "Eğitim-Bir-Sen olarak öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki yüksek lisans mezuniyetine verilen hizmet puanında tezli-tezsiz ayrımı yapılması ile takdir-teşekkür-aylıkla ödül belgelerinin puanlama dışında tutulmasını dava konusu ettik. Yüksek lisansa dayalı hizmet puanı verilmesinde tezli-tezsiz ayrım yapılmasını haklı ve makul gösterecek, kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hiçbir gerekçe mevcut değildir. Nitekim 2023 Eğitim Vizyonunda da vurgu, lisansüstü eğitimin teşviki ve geliştirilmesi yönündedir. Yine halen geçerliliklerini devam ettiren teşekkür, takdir ve aylıkla ödüle puan verilmemesi de isabetsizdir. Nitekim eğitim kurumu yöneticilerinin görevlendirmeye esas başarı puanının belirlenmesinde bu belgeler puanlamaya dâhil edilmektedir. Hukuka ve kanuna aykırı, eksik düzenleme niteliğinde gördüğümüz, geçmişte edinilen eğitim, başarı ve çabayı göz ardı eden, mağduriyet oluşturacak bu değişikliklerin iptali istemiyle Danıştaya dava açmış bulunuyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma tatilde! Şeyma tatilde!
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden düşme açıklaması

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden düşme açıklaması

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Düzce Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:55
Sabah
05:41
Öğle
13:07
İkindi
17:02
Akşam
20:23
Yatsı
22:01

Düzce Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Hacettepe Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Çuhallı Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Düzce'de köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Düzce'de köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Vali Atay Akçakoca’daki çalışmaları inceledi

Vali Atay Akçakoca’daki çalışmaları inceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.