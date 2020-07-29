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Çelenk’ten Kurban Bayramı mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.07.2020 15:38 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, tüm İslam coğrafyasının bayramını kutlayarak, “Bayramlar müstesna günlerdir.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, tüm İslam coğrafyasının bayramını kutlayarak, “Bayramlar müstesna günlerdir. Millet olarak mutluluğumuzun doruğa ulaştığı bugünlere bizi kavuşturan Rabbimize sonsuz Hamd-ü Senalar olsun. Bu günlerin birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.

“Bayramlar birliğin sembolüdür”
Çelenk, “Bayramlar birlik ve beraberliğimizin sembolüdür. Manevi hazzın doruğa ulaştığı bu günler yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğidir. “Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir” anlayışına sahip bir inancın mensupları olarak bizler hem maddi hem manevi olarak gerek ülkemizde gerekse İslam coğrafyasında ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizi unutmamalı, her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bu vesile ile kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeliyiz” şeklinde konuştu.
Çelenk, “Bayramlar ziyaretlerde bulunduğumuz, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz özel günlerdir, ancak bu senenin koşulları sağlığımız açısından riskler teşkil ediyor. Bayramımızı hüzne çevirmemek için özellikle mesafe konusu başta olmak üzere maske, hijyen ve 14 kurala muhakkak uymalıyız. Ancak bu şekilde kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını koruyabiliriz.
Bu mübarek günler vesilesiyle, hemşehrilerimin, milletimizin ve Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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