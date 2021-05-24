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Çelik tavaları yapışmaz hale getirmek mümkün! Kağıt havlu ve sofra tuzu kullanarak...

Fatih icerikmatik Fatih icerikmatik
24.05.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çelik tava ve tencereleri yapışma özellikleri ile biliyoruz. O nedenle et, tavuk, balık, köfte gibi yiyecekleri pişirirken çelik tavaları kullanmak istemiyoruz. Peki, çelik tavaların yapışmaz hale gelmesinin bir yolu yok mu? Size müjde! Çelik tavaları da yapışmaz tava haline getirebiliriz. İşte bunun için birkaç küçük tüyo...

Çelik tavaları yapışmaz hale getirmek mümkün! Kağıt havlu ve sofra tuzu kullanarak...

Çelik tencere ve tavalar çok dayanıklı oldukları için uzun yıllar boyunca kullanılır. Ancak olumsuz bir özellikleri var ki, o da kızartma yaparken yapıştırması. Üzülmeyin, birkaç küçük tüyo ile çelik tavalarınıza da yapışmaz özelliğini kazandırıyoruz. Bu tüyolar sayesinde çelik tavaların granit, döküm ve teflon tavalardan bir farkı kalmayacak. Bu özelliği ile hem daha sağlıklı kızartmalar elde edeceksiniz hem de daha pratik.

ÇELİK TAVALAR YAPIŞMAZ HALE NASIL GETİRİLİR?

Çelik tavalarınızı yapışmaz hale getirmeniz için birkaç malzemeye ihtiyacınız var. Bunlar:

  • Paslanmaz Çelik Tava
  • Hindistan Cevizi yağı
  • Sofra Tuzu
  • Kağıt Havlu

Yapmanız gerekenler ise oldukça basit. Birkaç adımlar neler yapmanız gerektiğini anlatalım.

  • Öncelikle tavanızı orta derecedeki ocağın üzerine koyun.
  • 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağını ısınmış tavaya alın. Hindistan cevizi yağını eritin ve yağın tavanın her yerine ulaşmasını sağlayın.
  • Tavanın tabanını kapayacak kadar sofra tuzunu tavaya alın.
  • Kağıt havlu ise şimdi devreye giriyor. Bir parça kağıt havlu yardımıyla tuzu ve Hindistancevizi yağını ovarak tavaya iyice yedirin. Tavanın kenarlarını da iyice yağlamayı unutmayın.
  • Son adımda ise Hindistan cevizi yağının ve tuzun fazla gelen kısmını yine bir parça kağıt havlu yardımıyla alın.
  • Artık et, balık, tavuk, köfte gibi yemeklerinizi tıpkı döküm tavada yapıyor gibi çelik tavanızda kızartabilirsiniz.

BU İŞLEMDEN SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İlk olarak dikkat etmeniz gereken nokta şu ki; çelik tavalarınızı yapışmaz hale getirmek için uyguladığınız bu işlem ne yazık ki kalıcı değil. Yani, birkaç kızartma sonrasında yemekleriniz tekrar yapışmaya başladığında aynı işlemi tekrar uygulamanız gerekiyor. Ancak içiniz rahat etsin. Bu işlem sizi bir müddet idare ediyor. Diğer dikkat etmeniz gereken nokta ise kullanmadan önce tavanıza birkaç damla sıvı yağ, zeytinyağı ya da tereyağı ilave etmeniz gerektiği. Eğer yağ ilave etmeden direkt olarak pişirmeye başlasanız yemekleriniz tekrar yapışabilir. İnce bir tabaka yağ ilave edildiğinde ise çelik tavanız yapışmaz özelliğini koruyacaktır.

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