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Celtic'in yıldızı Leigh Griffiths kariyerine ara verdi

FUTBOL HABERLERİ  | 13.12.2018 14:23 | Son Güncelleme

İskoçya Ligi ekiplerinden Celtic'te forma giyen Leigh Griffiths, sağlık sorunları nedeniyle kariyerine ara verme kararı aldı.

Celtic'in yıldızı Leigh Griffiths kariyerine ara verdi

Teknik direktör Brendan Rodgers, 28 yaşındaki futbolcunun devam eden mental sorunları nedeniyle yeşil sahalardan bir süre uzak kalacağını açıkladı.

Birkaç aydır futbolcusunun mental problemleriyle mücadele ettiğini belirten Rodgers, "Griffiths, mükemmel birisi ancak futbol ve hayat, bu sıralar onun için zorlu. Geri dönmesi için bütün profesyonel desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Griffiths, ekim ayında İsrail ve Portekiz ile oynanan maçlar öncesinde İskoçya Milli Takımı'ndan affını istemişti.

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