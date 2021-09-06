Çeltik fiyatları çiftçinin yüzünü güldürdü

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı çeltik fiyatlarının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Tütüncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Trakya bölgesinin ardından en çok çeltik üretiminin Samsun'da yapıldığını hatırlattı.

Son 15 yılda Samsun'da çeltik üretim alanları artarken verimde de büyük değişimlerin yaşandığını ifade eden Tütüncü, "2020 yılı verilerine göre Samsun çeltik üretiminde Türkiye'de üretim yapan 27 il arasında Edirne'nin ardından 2'nci sırada yer almaktadır. Samsun'un 8 ilçesinde çeltik üretimi yapılmaktadır. Üretimin yüzde 73,13'ü Bafra’da gerçekleştirilmektedir. Bafra çeltik üretim alanları arasında Edirne'nin İpsala ilçesinin ardından 2'nci sırada gelmekte olup Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 11'ini karşılamaktadır. Samsun'da Bafra'yı 15 bin ton ile Alaçam ve 10 bin ton ile Terme takip etmektedir. En yüksek verim değerlerine de Alaçam ve Bafra’da ulaşılmaktadır." dedi.

Samsun'un çeltik üretim potansiyeli yönünden özellikle de arazi varlığı, su kaynakları, iklim, dekara verim, karlılık durumu ve pirinç piyasası açısından en şanslı illerin başında geldiğini vurgulayan Tütüncü, "Çeltik çiftçilerimiz için önemli bir geçim kaynağıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çeltik fiyatlarını ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulaması bizleri sevindirdi. Fiyatı gayet olumlu bulduk. Bu fiyat çeltik fiyatıdır, pirinç olarak baktığımızda en az ton başına 6 bin 500 ile 7 bin lira olur. Bu da fena bir fiyat değil, yüz güldürücü bir fiyattır." ifadesini kullandı.

