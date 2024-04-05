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  4. Çeltik üretiminde lider Edirne'de çiftçiler tarlaları ekime hazırlıyor

Çeltik üretiminde lider Edirne'de çiftçiler tarlaları ekime hazırlıyor

AA AA
05.04.2024 10:38
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Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden Edirne'de, çiftçilerin ekim öncesi hazırlıkları başladı.

Ekim öncesi çeltik tavası adı verilen ve havuzu andıran alanları hazırlamak için mesaiye başlayan çiftçi sürüm işlemini gerçekleştiriyor.

Ardından çeşitli tarım aletleriyle toprağı tava getiren çiftçi tohum yatağını hazırlıyor.

Toprağı tesviye eden üretici, tırmık ve merdane tarım aletlerini kullanarak ekim öncesi hazırlıklarını tamamlıyor.

Mayıs ayında ekimi yapılacak çeltikler eylül ayında hasat ediliyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, çiftçilerin zorlu çeltik mesaisinin başladığını söyledi.

En kaliteli ürünü yetiştirmek için ilk hazırlığa önem verdiklerini belirten Arabacı, "Nisan ayıyla çeltik sahalarına inen üreticilerimiz işe ilk olarak sürümle başladı. Çeltik ekimi mayıs ayında oluyor. O dönemde ekebilmek için yerlerin hazırlanması gerekiyor. Sürüm yapan üreticimiz var, ufak olan tarlaları büyüten üreticilerimiz var. Her yıl olduğu gibi bu yıl da umutluyuz ve beklentilerimiz yüksek." dedi.

Arabacı, kış aylarında yeterli yağış olmaması nedeniyle Tunca ve Meriç nehirlerinde su seviyesinin düşük kaldığını anımsattı.

Nehir debilerinin düşük olmasının üreticileri endişelendirdiğini ifade eden Arabacı, "İnşallah yaz döneminde nehirlerle ilgili sıkıntılar yaşamayız. Çeltik üreticisi yaptığı masrafı ve emeği karşılayacağı bir yıl olur." diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Edirne'de geçen yıl 445 bin 527 dekarlık alanda 367 bin 352 ton çeltik üretildi. Türkiye'deki üretimin yüzde 41'ini tek başına karşılayan Edirne bu rakamla birinci sırada yer aldı.

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hazırlık tarla

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