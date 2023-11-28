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  4. Cem Adrian Filistin için türkü söyledi, destek yağdı! Bakın hangi parçayı seslendirdi

Cem Adrian Filistin için türkü söyledi, destek yağdı! Bakın hangi parçayı seslendirdi

28.11.2023 13:05 | Son Güncelleme:
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Sahne tarzı ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cem Adrian'ın son konseri sosyal medyada gündem oldu. Filistin için şarkı söyleyen Adrian o anları Instagram hesabından da paylaştı. "Tarifi mümkün olmayan acılar adına" diyen ünlü ismin paylaşımına beğeni yağdı.

Başarılı şarkıları ve muhteşem sesiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Cem Adrian bir konserindeki videosuyla sosyal medyada çok konuşuldu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kayıtsız kalamayan Adrian konserinde Filistin için türkü seslendirdi.

"Türkünün bundan sonrasını izninizle kaderine terk edilmiş Filistin halkı için söylemek istiyorum" diyen Cem Adrian söylediği sözlerle gündem oldu.

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Açıklamasını ardından izleyicileri tarafından alkışlanan ünlü isim "Ne ağlarsın" türküsünü seslendirdi.

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"Bir gülün çevresi dikendir hardır. Bülbül gül elinden ah ile zardır. Ne de olsa kışın sonu bahardır. Bu da gelir bu da geçer, ağlama" sözlerini söyleyen Cem Adrian bu anları Instagram hesabından da yayınladı.

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Adrian'ın takipçileri paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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