Cem Adrian Filistin için türkü söyledi, destek yağdı! Bakın hangi parçayı seslendirdi

Başarılı şarkıları ve muhteşem sesiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Cem Adrian bir konserindeki videosuyla sosyal medyada çok konuşuldu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kayıtsız kalamayan Adrian konserinde Filistin için türkü seslendirdi.

"Türkünün bundan sonrasını izninizle kaderine terk edilmiş Filistin halkı için söylemek istiyorum" diyen Cem Adrian söylediği sözlerle gündem oldu.

Açıklamasını ardından izleyicileri tarafından alkışlanan ünlü isim "Ne ağlarsın" türküsünü seslendirdi.

"Bir gülün çevresi dikendir hardır. Bülbül gül elinden ah ile zardır. Ne de olsa kışın sonu bahardır. Bu da gelir bu da geçer, ağlama" sözlerini söyleyen Cem Adrian bu anları Instagram hesabından da yayınladı.

Adrian'ın takipçileri paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.





