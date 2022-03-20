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Cem Bölükbaşı, ilk yarışında 15. oldu

20.03.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 2’de bu yıl ilk kez mücadele eden ve Charouz takımıyla yarışan Cem Bölükbaşı, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix’sini 15. sırada tamamladı.

Cem Bölükbaşı, ilk yarışında 15. oldu

Formula 2’de sezonun ilk yarışı Bahreyn’de gerçekleştirildi. Formula 2 Dünya Şampiyonası’nda kariyerinde ilk kez yarışan Türk pilot Cem Bölükbaşı, Charouz takımı adına mücadele etti. 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti’nde gerçekleştirilen yarış, 31 tur üzerinden yapıldı. Cem 20. sırada başladığı mücadeleyi 15. sırada tamamladı.

Bahreyn Grand Prix’inde ilk sırayı Fransız Theo Pourchaire alırken, Yeni Zelandalı Liam Lawson ikinci, Estonyalı pilot Jüri Vips ise üçüncü sırada bitirdi.
Sezonun 2. ayağı 26-27 Mart tarihlerindeki Suudi Arabistan’da düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Cem Bölükbaşı
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