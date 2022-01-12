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Cem Bölükbaşı kimdir, aslen nereli? FIA Formula 2’ye giden ilk Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı kaç yaşında?

12.01.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022 sezonunda Formula 2'de yarışacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası Cem Bölükbaşı'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Cem Bölükbaşı kimdir, aslen nereli? Cem Bölükbaşı kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Cem Bölükbaşı kimdir, aslen nereli? FIA Formula 2’ye giden ilk Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı kaç yaşında?

Cem Bölükbaşı, henüz 6 yaşındayken hız tutkusunu fark eden babası sayesinde motor sporlarına başlamıştır. Bölükbaşı'nın, önümüzdeki sezon Formula 2'de mücadele edeceği açıklandı. Peki Cem Bölükbaşı kimdir, nereli?

CEM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

9 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Bölükbaşı, henüz 6 yaşındayken hız tutkusunu fark eden babası sayesinde motokros pistine götütülmüştür. 5 yaşında motokros yarışmalarına katılmaya başlamış ve 6 yaşında Türkiye şampiyonu olmuştur.

Cem Bölükbaşı I-Racing ‘de 80.000 kişi içerisinden ilk 35’e girince dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. World’s Fastest Gamer Şampiyonası’na katılan isim, F1 Esports’da 70.000 kişi arasından ilk yirmiye kalan genç sporcu Fernando Alonso takımına seçilmiştir. 2017’de Abu Dabi’de dünya beşincisi, 2018’de Red Bull Toro Rosso Takımı ile dünya ikincisi olmuştur. Borusan Otomotiv Motorsport’un desteği ile ilk uluslararası yarışına katılmıştır. 4 Haziran 2019 tarihinde gerçek piste çıkan Cem Bölükbaşı klasmanındaki sıralamada 3. ve yarışta da 5. olmayı başarmıştır. 1 Temmuz 2019 tarihinde uluslararası ikinci gerçek yarışına katılmıştır.


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Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Cem Bölükbaşı
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