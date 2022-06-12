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  4. Cem Bölükbaşı'na küstah sözler! Hem kazaya sebebiyet verdi hem de ''aptal'' dedi!

Cem Bölükbaşı'na küstah sözler! Hem kazaya sebebiyet verdi hem de ''aptal'' dedi!

12.06.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 2'de mücadele eden milli sporcumuz Cem Bölükbaşı, Bakü'deki Azerbaycan Grand Prix'te kaza yaptı. Cem ayrıca dün koşulan sprint yarışında da kaza yapıp pist dışında kalmıştı. Bugün yaşanan olaydan sonra Cem'in yarış dışı kalmasına sebep olan atağın sahibi Roy Nissany, kaza sonrası takım telsizinden milli sporcumuza küfürler etti. Biplenen mesajların yanı sıra Nissany'nin Cem için 'Pistte bir aptal var' dediği yayına yansıdı.

Cem Bölükbaşı'na küstah sözler! Hem kazaya sebebiyet verdi hem de ''aptal'' dedi!

Milli gururumuz Cem Bölükbaşı iki gün üst üste büyük şanssızlıklar yaşadı. Türkiye'yi bu sezon Formula 2'de temsil eden Cem Bölükbaşı'nın Azerbaycan Grand Prix'si hüsranla bitti.

KAZA YAPTI! KORKULAN OLMADI...

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Bakü'de düzenlenen Azerbaycan Grand Prix'i Cem Bölükbaşı için istediği gibi gitmedi. Yarışın 12. turunda Roy Nissany ile temas yaşayan Cem, yarışı tamamlayamadı. Yarış çizgisi avantajı Cem'de olmasına rağmen dışarıdan şansını zorlayan Nissany, Cem'e yandan temas edince sporcumuzun aracının yerle teması kesildi ve bariyerlere çarptı. Kaza sonrası güvenlik aracı piste girerken Cem Bölükbaşı ve Roy Nissany yarış dışı kaldı. Yarışa 20. sırada başlayan Cem, iyi bir start alarak 16. sıraya yükselmiştı. Kaza olduğu anda Cem 18. sıradaydı.

"PİSTTE BİR APTAL VAR"

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Cem'in yarış dışı kalmasında %100 suçlu olan Roy Nissany, kaza sonrası Cem'e takım telsizinden ağızlara alınmayacak sözler söyledi. Yayıncı kuruluş tarafından biplenen sözlerin sonunda Cem'e ''Pistte bir aptal var'' dediği duyuldu. Cem ise kaza sonrası takım telsizinden "Bana vuran o" dedi. Aracından inen Cem'in üzgün görüntüsü de ekrana yansıdı.


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Cem Bölükbaşı
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