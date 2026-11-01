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Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığında olan 4 kişi yakalandı! Silahlar ele geçirildi

GFB Lideri Cem Gölbaşı’na yönelik silahlı saldırı hazırlığıyla ilgili soruşturmada, İstanbul’a eylem için geldiği belirtilen 4 kişi gözaltına alındı.

Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığında olan 4 kişi yakalandı! Silahlar ele geçirildi

Gazeteci Burak Doğan’ın özel haberine göre, GFB Lideri Cem Gölbaşı’na yönelik silahlı saldırı eylemi için İstanbul’a gelen 4 kişi yakalandı. Aralarında İbrahim Çiftçi’nin de bulunduğu şüphelilerin farklı bir hücre evinde gözaltına alındığı öğrenildi.

DALTONLAR ÜYESİ 3 KİŞİ DE YAKALANDI

Cem Gölbaşı na saldırı hazırlığında olan 4 kişi yakalandı! Silahlar ele geçirildi 1

Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, Cem Gölbaşı’na yönelik saldırı hazırlığı kapsamında İstanbul’a gelen İbrahim Çiftçi ile Daltonlar üyesi olduğu belirtilen 3 kişi, farklı bir hücre evinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda toplam 4 kişi gözaltına alındı.

OPERASYONDA UZUN NAMLULU SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Cem Gölbaşı na saldırı hazırlığında olan 4 kişi yakalandı! Silahlar ele geçirildi 2

Şüphelilerin bulunduğu adreste yapılan aramalarda 1 uzun namlulu piyade tüfeği, 1 tabanca ve 1 UTAŞ marka tabanca ele geçirildi.

Böylece saldırı hazırlığına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşanırken, gözaltına alınan 4 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BAŞSAVCILIK DUYURDU!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Ulusal ve Uluslararası alanda faaliyet gösteren ve kamuoyunda “Daltonlar” olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında;

Örgüt içerisinde “Baron” lakabını kullanan Yusuf Can Güngör’ün talimatı ile suç örgütü adına Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na yönelik eylem yapmak üzere Adana’dan İstanbul’a gelen şüpheli İbrahim Çiftçi’nin 31.10.2026 tarihinde Beyoğlu ilçesinde yakalanmıştır.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada;
•1 adet ruhsatsız tabanca,
•2 adet uzatılmış şarjör,
•1 Utaş marka otomatik tabancanın ele geçirilmiştir.

Tahkikat sırasında söz konusu şüphelinin Gaziantep’ten İstanbul’a eylem yapmak maksadıyla gelen 3 şahıs ile birlikte Esenyurt’ta bir hücre evinde kaldığı tespit edilmiştir.

Eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen şahısların yakalanmasına ilişkin olarak yapılan operasyonda diğer şüpheliler Cihan Can Gökkuş, Abdulkadir Demir ve Orhan Bozan da yakalanmıştır.

Şüphelilerin bu eylemde kullanmayı planladıkları silahları şüpheli Çınar Aksoy’dan temin ettiklerinin belirlenmesi üzerine 01.11.2026 tarihinde yapılan operasyonda söz konusu şüpheli de yakalanmıştır.

İkamette yapılan aramada;
•1 adet uzun namlulu piyade tüfeği,
•200 adet 9,19 fişekin ele geçirilmiştir.

Şüphelilerin alınan ilk beyanlarından; Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları, ancak uygun koşulların oluşmaması üzerine eylemden vazgeçtikleri kanaatine varılmıştır.

Sokak çeteleri, organize suç örgütleri ve milletimizin huzurunu hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemiz tavizsiz bir kararlılıkla sürmektedir.

Suç örgütünün tüm eylemlerinin ortaya çıkarılması, yurtiçi ve yurt dışı bağlantılarının deşifre edilmesi amacıyla yapılan işlemler Başsavcılığımız koordinesinde çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
Daltonlar
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