Cem Kavçak: G.Saray'a saygı duyuyoruz ama bugün çok iyi oynadık

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı güçlü rakibi Galatasaray’ı 3-0 mağlup ederek, sezon başından bu yana ilk 3 puanını aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, “Maçtan öncede söylemiştim. Bugün sahadaki skoru bilemem ama mücadele eden, isteyen arzulayan bir takım olacağız. Göze hoş gelen bir futbol oynayacağız demiştim. Nitekim öyle de oldu bugün. Bunu söyleyip ve tutması beni çok onore etti. Biz maçtan önce Galatasaray takımını analiz ettik. İstatistik ve verilere inanan bir insanım. Galatasaray takımı ilk yarılar yüzde 60 pas yapma oranına ulaşırken 45-65 arası dakikalarda bu oranı rakibe kaptırıyor. Son 15 dakikalar inanılmaz pas hatası yapan bir takımdı. Bunları inceledik oyunculara gösterdik. İkinci toplarda sıkıntısı vardı Galatasaray’ın, bizim de vardı. Bunları bizim almamız gerektiğini söyledik. Daha önce yaptıkları işlerden bahsettik. İki tane kupa kazanan futbolcuların yine yapabileceklerini söyledik. Bugün galibiyet aldılarsa tamamen onların hakkı. İstediler, arzuladılar. Onların hepsini tebrik ediyor ve kutluyorum. İnşallah galibiyetlerin devamı gelir” dedi.

"Tabii ki de iyi bir Akhisarspor takımı vardı"

“Bugün sahada iyi bir Akhisarspor mu yoksa kötü bir Galatasaray takımımı vardı?” yönündeki bir soruya yanıt veren Kavcak, “Tabii ki de iyi bir Akhisarspor takımı vardı. Galatasaray’ın büyüklüğünü biliyoruz. Hafta içi şampiyonlar liginde oynadıkları futbol ortada. Bizim de oynadığımız oyunun göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Rakibe saygı duyuyoruz ama biz bugün çok iyi oynadık” şeklinde konuştu.

Krasnodar maçını da kazanmayı çok istediğini belirten Kavçak, genç antrenörlerin bu ülkede bir şeyler yapabileceğini kanıtlamak istediğini söyledi. Kavçak, taraftarların da kendisini bağrına bastığı için teşekkür etti.

İlk yarıda iptal edilen gollerinin kendilerini etkilediğini ifade eden Kavçak, “Golden sonra bir 10 dakika bocaladık. Sezon başından beri gol yedikten sonra bir sıkıntıya düşüyoruz. Gole kadar çok iyi bir oyun vardı. İstediğimiz gibi gidiyordu. Penaltı kurtarışı gelince oyuncularımız isteği tekrar arttı ve galibiyet kaçınılmaz oldu” ifadelerini kullandı.

