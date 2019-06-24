Cem Özer: Haberim yoktu, gözlerim doldu!

Şimdilerde Akyarlar’da açtığı mekanında müşterilerini ağırlayan Cem Özer, sosyal medya hesabı üzerinden hakkında çıkan haberlere ve gündeme dair göndermelerde bulunuyor. Hesabını aktif olarak kullanan Özer, geride bıraktığımız gün yaptığı paylaşımla duygusal satırlara imza attı. Mezun olduğu Firuzağa İlkokulu'ndaki sınıfına kendi adının verildiğini öğrenen Özer, sosyal medya üzerinden tamamen tesadüfi bir şekilde öğrendiği bu gelişme sonrasında şu satırları paylaştı:

“Mezun olduğum Firüzağa ilkokulu. Okuduğum sınıfa adımı vermişler. Haberim yoktu, sosyal medyada görünce gözlerim doldu. Okullar açıldığında ziyaret edeceğim. Bu vesileyle Nuran Adaklı öğretmenime şükranlarımı sunarım.”



