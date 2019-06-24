MAGAZİN

Cem Özer: Haberim yoktu, gözlerim doldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2019 09:49 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız yılın ekim ayında rol aldığı filmin setinde geçirdiği kaza sonrasında uzun bir süre hastanede yatan ve yoğun bakımda geçirdiği süre zarfında sevenlerini bir hayli meraklandıran oyuncu ve şovmen Cem Özer, sosyal medya hesabından kendisini son derece etkileyen bir gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

Cem Özer: Haberim yoktu, gözlerim doldu!

Şimdilerde Akyarlar’da açtığı mekanında müşterilerini ağırlayan Cem Özer, sosyal medya hesabı üzerinden hakkında çıkan haberlere ve gündeme dair göndermelerde bulunuyor. Hesabını aktif olarak kullanan Özer, geride bıraktığımız gün yaptığı paylaşımla duygusal satırlara imza attı. Mezun olduğu Firuzağa İlkokulu'ndaki sınıfına kendi adının verildiğini öğrenen Özer, sosyal medya üzerinden tamamen tesadüfi bir şekilde öğrendiği bu gelişme sonrasında şu satırları paylaştı:

cem-ozer-ic

“Mezun olduğum Firüzağa ilkokulu. Okuduğum sınıfa adımı vermişler. Haberim yoktu, sosyal medyada görünce gözlerim doldu. Okullar açıldığında ziyaret edeceğim. Bu vesileyle Nuran Adaklı öğretmenime şükranlarımı sunarım.”


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Anahtar Kelimeler:
Cem Özer Firuzağa İlkokulu

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