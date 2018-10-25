MAGAZİN

Cem Özer'in sağlık durumu nasıl? İyi haber geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.10.2018 15:13 | Son Güncelleme

İstasyon filminin çekimlerinde kaza yapan Cem Özer'in tedavisi devam ederken bilinci kapanmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Cem Özer'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi

Cem Özer'in sağlık durumu nasıl? İyi haber geldi

İstasyon filminin çekimlerinde düşüp bacağını kıran Cem Özer, daha sonra sara nöbeti geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı.

Cem Özer, hava embolisi şüphesiyle uyutuluyor. Cem Özer'in sağlık durumunu merak eden yakınları ve dostları hastaneye akın etti.

CEM ÖZER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sözcü’ye konuşan oyuncu arkadaşı Umut Oğuz ünlü oyuncu ile ilgili şu sevindirici açıklamayı yaptı:

“Çevresindeki olaylara tepki vermeye başladı, doktorları tarafından bir süre daha uyutulmaya devam edecek ancak çok şükür ki derin uyku durumu sona erdi. Hatta herhangi bir aksilik olmadığı taktirde Cem’in doktorları onun kızı Cemre’yi ve eşi Pınar’ı da görebileceğini söyledi. Cem Özer’in sağlığına kavuşması için dualarınızı eksik etmeyin.”

PARTNERSır gibi saklanıyor! İşte dünyanın en garip canlısıSır gibi saklanıyor! İşte dünyanın en garip canlısı
Taciz iddiasıyla gündeme gelen Talat Bulut imajıyla şaşırttı!Taciz iddiasıyla gündeme gelen Talat Bulut imajıyla şaşırttı!
Canlı yayında kan donduran olay! Ablasının arkadaşı... Canlı yayında kan donduran olay! Ablasının arkadaşı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cem Özer'in sağlık durumu nasıl? Cem Özer Cem Özer kaza

En Çok Okunan Haberler

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

Rusya açıkladı: ABD, hava üssümüze saldırdı

Rusya açıkladı: ABD, hava üssümüze saldırdı

Ali Koç'tan Damien Comolli'nin yetkilerine sınır kararı

Ali Koç'tan Damien Comolli'nin yetkilerine sınır kararı

Cezaevi çalışanlarının önünde çırılçıplak dolaştırılan genç kız intihar etti

Cezaevi çalışanlarının önünde çırılçıplak dolaştırılan genç kız intihar etti

İYİ Parti'yi sarsacak istifalar! Zehir zemberek sözler

İYİ Parti'yi sarsacak istifalar! Zehir zemberek sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncu Volkan Başaran, gözaltına alındı!

Oyuncu Volkan Başaran, gözaltına alındı!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan hastanede! Bebek geliyor

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan hastanede! Bebek geliyor

Taciz iddiasıyla gündeme gelen Talat Bulut imajıyla şaşırttı!

Taciz iddiasıyla gündeme gelen Talat Bulut imajıyla şaşırttı!

Canlı yayında kan donduran olay! Ablasının arkadaşı...

Canlı yayında kan donduran olay! Ablasının arkadaşı...

Özlem Ada Şahin'e yapılan yorum Berkay'ı kızdırdı

Özlem Ada Şahin'e yapılan yorum Berkay'ı kızdırdı

Madonna’nın ilanı sosyal medyayı salladı

Madonna’nın ilanı sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.