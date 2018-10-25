Cem Özer'in sağlık durumu nasıl? İyi haber geldi

İstasyon filminin çekimlerinde düşüp bacağını kıran Cem Özer, daha sonra sara nöbeti geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı.

Cem Özer, hava embolisi şüphesiyle uyutuluyor. Cem Özer'in sağlık durumunu merak eden yakınları ve dostları hastaneye akın etti.

CEM ÖZER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sözcü’ye konuşan oyuncu arkadaşı Umut Oğuz ünlü oyuncu ile ilgili şu sevindirici açıklamayı yaptı:

“Çevresindeki olaylara tepki vermeye başladı, doktorları tarafından bir süre daha uyutulmaya devam edecek ancak çok şükür ki derin uyku durumu sona erdi. Hatta herhangi bir aksilik olmadığı taktirde Cem’in doktorları onun kızı Cemre’yi ve eşi Pınar’ı da görebileceğini söyledi. Cem Özer’in sağlığına kavuşması için dualarınızı eksik etmeyin.”

