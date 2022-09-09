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Cem Uzan 'Sayılı günler kaldı Türkiyem' notuyla duyurdu! Sürpriz gelişme

09.09.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıklayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı ve eski medya patronu Cem Uzan şimdi de kripto para piyasasına girmeye hazırlanıyor.

Cem Uzan 'Sayılı günler kaldı Türkiyem' notuyla duyurdu! Sürpriz gelişme

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı ve eski medya patronu Cem Uzan, sürprizini açıkladı. Kısa bir süre önce "siyasete geri dönüş" sinyalleri vererek "Cumhurbaşkanlığına aday olacağım" diyen Cem Uzan, politikayla birlikte iş hayatında bir geri dönüşe hazırlanıyor.

Cem Uzan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, kripto para piyasasına gireceğinin sinyallerini verdi.

KRİPTO PARA DÜNYASINA GİRİYOR

Kendi resmi Twitter hesabından "NFT'de dünya çapında devrim. Kripto dünyasında bir ilk. Pek yakında." ve "Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiyem. NFT'de dünya çapında devrim. Kripto dünyasında devrim pek yakında Türkiyem" diyerek kripto para piyasasıyla iş dünyasına geri döneceğinin sinyalini verdi.

Uzan'ın bir kripto para mı çıkartacağı yoksa bir kripto para borsası mı kuracağı konusunda henüz net bir bilgi yokken Uzan'ın projesi ile ilgili açıklamayı Eylül ayı içerisinde yapacağı öğrenildi.

İşte Cem Uzan'ın Twitter'dan yaptığı o paylaşım:

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