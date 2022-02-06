Cem Yılmaz'dan hayat pahalılığı tepkisi: Yakınmayan ya hırsızdır ya deli

Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla son dönemde yapılan zamlar ve artan fiyatlarla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Sık sık gündemdeki olaylar hakkında paylaşım yapmamakla eleştirilen ünlü komedyen, bu kez ekonomiyle ilgili yorum yaptı. Yılmaz paylaşımında "Eskiden şey vardı, 'Ödediğiniz vergiler size yol, su ,elektrik olarak geri dönüyor'. Bir çok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİ SİMİT ÜZERİNDEN KONUŞMAKTAN..."

Bir sonraki paylaşımında ise alım gücü hakkında düşüncelerini yazan Yılmaz, "Otomobil Avrupa'da bu kadarken bizde niye bu kadar?' diyorsun , 'Ee var ki alıyorsun' diyor. Lan her şey bu kadar pahalı olmasa sen de alacaksın. Her şeyi simit üzerinden konuşmaktan zaten şüphelenmek lazım. 'Bari simit pahalı olmasın.' diye ideal mi olur? Peh!" dedi.

"MEMLEKET ZENGİN BİZİM HABERİMİZ YOK"

Paylaşımlarıyla ilgili gelen eleştirilere ise Cem Yılmaz, "İşine bak Ceeam! Bakıyorum zaten... Kurumlar vergimi geçen hesapladık da o yüzden konuşuyorum. Yoksa biz de mi "Simit çok pahalı ya" deyip, sıramızı savalım mı? Memleket diyorum, zengin zengin! Yalnızca bizim haberimiz yok! Misal hava 32 derece hissedilen 18 gibi düşün" diyerek yanıt verdi.

Yılmaz, sonraki paylaşımlarında, kendisine yöneltilen bazı tepkilere de yanıt verdi.



