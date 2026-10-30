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Sevdiğim Sensin 23. bölüm 3. tanıtım izle! ''Böyle giderse final olur''

Ay Yapım imzalı, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisi dün akşam yayınlanmadı. Yeni bölümü ertelenen diziden bir tanıtım daha geldi. Dizinin yeni bölüm tanıtımı ise seyircisini tatmin etmedi.

Sevdiğim Sensin 23. bölüm 3. tanıtım izle! ''Böyle giderse final olur''
Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisi, iki sezondur Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle dün akşam kanalların yayın akışında değişikliğe gidildi ve diziler yayınlanmadı. Dün akşam yeni bölümü ekrana gelmeyen
Sevdiğim Sensin'den yeni bir tanıtım geldi.

SEVDİĞİM SENSİN 23. BÖLÜM 3. TANITIM İZLE!

Sevdiğim Sensin'in yeni bölüm fragmanına Dicle ve Erkan'ın restleşmesi damga vurdu. Tanıtımda; Erkan'ın Dicle'yi götürmek istemesi ancak Dicle'nin "Ben çok yoruldum Erkan, beni bırak!" sözleri dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Sevdiğim Sensin izleyicileri bu fragmanı pek beğenmedi. Sosyal medyada; 'Böyle giderse final olur', 'Senarist kendine gel artık', 'Dicle iyice kafayı yemiş', 'Bu dizi artık beni heyecanlandırmıyor' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

Sevdiğim Sensin 23. bölüm 3. tanıtım izle! Böyle giderse final olur 1

SEVDİĞİM SENSİN 23'ÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dicle’nin kaçırılması ve bu olayın ardındaki neden, Erkan’la ilişkisinde büyük bir krize yol açarken Dicle'yi kırdığını fark eden Erkan kendini affettirmek için hamleler yapacak. Ancak Dicle'nin hamilelik şüphesi kararını sorgulamasına sebep olur.

Sevdiğim Sensin 23. bölüm 3. tanıtım izle! Böyle giderse final olur 2

Tüm bu yaşananlar sonrası Erkan ve Dicle için umutlar yeniden yeşermeye başlarken, geçmişte yaşanan büyük bir olayın gün yüzüne çıkması, ikilinin mutlu bir aile olma hayallerinin üzerine kara bulutlar çöktürür.

Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin'in yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Aytaç Şaşmaz Helin Kandemir Sevdiğim Sensin dizisi
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