Sevdiğim Sensin 23. bölüm 3. tanıtım izle! ''Böyle giderse final olur''

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisi, iki sezondur Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle dün akşam kanalların yayın akışında değişikliğe gidildi ve diziler yayınlanmadı. Dün akşam yeni bölümü ekrana gelmeyen

Sevdiğim Sensin'den yeni bir tanıtım geldi.

SEVDİĞİM SENSİN 23. BÖLÜM 3. TANITIM İZLE!

Sevdiğim Sensin 23. Bölüm I 3. Tanıtım "Senin hor gördüğün insanlar benim ailem. Ben de onlardan biriyim!" #SevdiğimSensin yeni bölümüyle 5 Kasım Perşembe 20.00'de Star'da! @ayyapim @startv https://t.co/pg1gyreYdF — Sevdiğim Sensin (@_sevdigimsensin) October 29, 2026

Sevdiğim Sensin'in yeni bölüm fragmanına Dicle ve Erkan'ın restleşmesi damga vurdu. Tanıtımda; Erkan'ın Dicle'yi götürmek istemesi ancak Dicle'nin "Ben çok yoruldum Erkan, beni bırak!" sözleri dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Sevdiğim Sensin izleyicileri bu fragmanı pek beğenmedi. Sosyal medyada; 'Böyle giderse final olur', 'Senarist kendine gel artık', 'Dicle iyice kafayı yemiş', 'Bu dizi artık beni heyecanlandırmıyor' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

SEVDİĞİM SENSİN 23'ÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dicle’nin kaçırılması ve bu olayın ardındaki neden, Erkan’la ilişkisinde büyük bir krize yol açarken Dicle'yi kırdığını fark eden Erkan kendini affettirmek için hamleler yapacak. Ancak Dicle'nin hamilelik şüphesi kararını sorgulamasına sebep olur.

Tüm bu yaşananlar sonrası Erkan ve Dicle için umutlar yeniden yeşermeye başlarken, geçmişte yaşanan büyük bir olayın gün yüzüne çıkması, ikilinin mutlu bir aile olma hayallerinin üzerine kara bulutlar çöktürür.

Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin'in yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor.