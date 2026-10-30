Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' bu akşam heyecan dolu bir bölümle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un geri döneceği 145. bölümle ilgili şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Tanıtımlarıyla bile büyük ses getiren dizinin bu akşam yayınlanmayacağı iddia edildi.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Show Tv yayın akışına göre ve Kızılcık Şerbeti sosyal medya hesaplarına göre fenomen dizi bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Nedeni ise yeterli reklam olmaması. Dizinin resmi hesaplarında ve kanal yayın akışında son dakika bir değişiklik olup olmayacağı ise merak konusu.

YORUM YAĞDI

Bu iddiaların ardından sosyal medyada; 'Dizi yayınlansın', 'Ne demek bölüm yok', 'Böyle bir şey olamaz' gibi yorumlar yapıldı.