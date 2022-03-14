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  4. Cem Yılmaz’dan imalı 'Tıp Bayramı' paylaşımı! "Eğer hasta olmazsak…"

Cem Yılmaz’dan imalı 'Tıp Bayramı' paylaşımı! "Eğer hasta olmazsak…"

14.03.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı mesajında, imalı bir paylaşıma imza attı. "Eğer hasta olmazsak doktor da olmaz lütfen hasta olmayalım" diyen Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu.

Cem Yılmaz’dan imalı 'Tıp Bayramı' paylaşımı! "Eğer hasta olmazsak…"

Komedyen Cem Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı’nı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Yılmaz, “Tüm hastaların 14 Mart Tıp Bayramı’nı gönülden kutluyorum. Doktorlar ile ilgili bir şey söylemeyeceğim. Eğer hasta olmazsak doktor da olmaz lütfen hasta olmayalım. Eğer el ele….ver… neyse” mesajını paylaştı.

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HEKİMLER 14-15-16 MART’TA İŞ BIRAKIYOR

Sendikalar, bugün başlayacak 3 günlük iş bırakma eylemine gidiyor. Sağlık sendikalarından yapılan açıklamada “Taleplerimizin ısrarlı bir şekilde paraya indirgenmesi ve bu şekilde halkın önüne atılmasını kabul etmiyoruz. Eylemlerin amacı; en iyi sağlık hizmetinin alınıp verildiği ideal bir sağlık sistemini ülkemize kazandırmaktır. Ülkemizden vazgeçmedik, vazgeçmeyiz. Topluma hak ettiği hizmeti sunmak ve karşılığını almak istiyoruz“ ifadelerini kullandılar.

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Cem Yılmaz
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