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Cem Yılmaz'dan Karakomik Filmler kutlaması! "Film çıkışı ölümcül hamburgerler yedik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 01:20 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler' serisinin ilk iki adımı '2 Arada' ve 'Kaçamak' vizyona girdi. Cem Yılmaz yeni filminin ilk gösteriminden sonra oyuncu arkadaşlarıyla birlikte soluğu hamburgercide aldı.

Cem Yılmaz'dan Karakomik Filmler kutlaması! "Film çıkışı ölümcül hamburgerler yedik"

Cem Yılmaz'ın geçen sezon vizyona girmesi planlanan ancak yapımcılarla sinema işletmeleri arasındaki sorun nedeniyle Ekim ayına ertelenen filmleri '2 Arada' ve 'Kaçamak' 18 Ekim Cuma günü seyirciyle buluştu.

Uzun bir aradan sonra merakla beklenen sinema filmleri vizyona giren Cem Yılmaz, ilk gösterimlerin ardından oyuncu arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy'deki bir hamburgerciye gitti. Cem Yılmaz, filmde birlikte rol aldığı Can Yılmaz, Zafer Alagöz ve Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte hamburgercide çekilen fotoğraflarını "Film çıkışı ölümcül hamburgerler yedik" notuyla paylaştı.

cem


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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz kara komik filmler

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