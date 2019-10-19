Cem Yılmaz'dan Karakomik Filmler kutlaması! "Film çıkışı ölümcül hamburgerler yedik"

Cem Yılmaz'ın geçen sezon vizyona girmesi planlanan ancak yapımcılarla sinema işletmeleri arasındaki sorun nedeniyle Ekim ayına ertelenen filmleri '2 Arada' ve 'Kaçamak' 18 Ekim Cuma günü seyirciyle buluştu.

Uzun bir aradan sonra merakla beklenen sinema filmleri vizyona giren Cem Yılmaz, ilk gösterimlerin ardından oyuncu arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy'deki bir hamburgerciye gitti. Cem Yılmaz, filmde birlikte rol aldığı Can Yılmaz, Zafer Alagöz ve Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte hamburgercide çekilen fotoğraflarını "Film çıkışı ölümcül hamburgerler yedik" notuyla paylaştı.



