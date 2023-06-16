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Cem Yılmaz emekli oldu! Maaşıyla sosyal medyanın diline düştü 'Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle...'

16.06.2023 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından emekli olduğunu duyurdu. 1988 yılında çalışmaya başladığını söyleyen Yılmaz, emekli maaşı açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü.

Cem Yılmaz 1988 yılından beri çalıştığını ve bugün itibariyle emekli olduğunu Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak duyurdu. Bugün itibariyle BAĞKUR'dan emekli olan ünlü komedyen, açıklamalarıyla herkesi güldürdü.

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Türk komedi sektörünün öncü isimlerinden biri durumunda olan Cem Yılmaz, uzun yıllardır sahne almasının yanı sıra oyunculuk ve son dönemde yönetmenlik de yapıyor.

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Bugün bir fotoğraf paylaşarak emeklilik haberini duyuran Cem Yılmaz paylaşımına, '1988'de başlayan iş hayatımın sonuna geldim. Artık Bağkur emeklisiyim. İlk maaşımı aldım. 12.680 TL... Teşekkürler hayat. Çok çok mutluyum. Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm' notunu düştü.

'EVİNİZ VAR MI?'

Emeklilik haberini Kibariye'nin 'İyimserim' şarkısıyla duyuran Cem Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

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Ünlü komedyene Meltem Cumbul, Cem Arslan ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerden tebrik yorumları geldi.

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Cem Yılmaz'ın emeklilik haberine 'Eviniz var mı?' yazan Uraz Kaygılaroğlu'nun yorumu kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

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Daha sonrasında Yılmaz'ın, paylaşımını yorum yapmaya sınırlandırdığı görüldü. Ünlü komedyen en son Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisiyle ekrana gelmişti.

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23 Nisan 1973 doğumlu olan Cem Yılmaz, anne taraftan Selanikli baba taraftan da Sivaslıdır.

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Karikatüre olan ilgisi ve yeteneği sayesinde üniversite yıllarında Leman mizah dergisinde çalışmaya başladı. İlk gösterisini dergide çalıştığı yıllarda, dergi binasının en alt katında açılan Leman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.


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