Eşref Rüya biter bitmez imzayı attı! Görkem Sevindik anlaşmaya vardı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve çarşamba akşamlarına damga vuran Eşref Rüya dizisi için erken final kararı alındı.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı fenomen dizinin finaline sadece iki bölüm kaldı. Alınan final kararının ardından oyuncular yeni projelerle görüşmeye başladı. Bu isimlerden biri de Görkem Sevindik oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Görkem Sevindik 1999 yılında bir öğrenci yurdunda geçen "Kantin" adlı korku-gerilim filminde başrolü üstlendi. Ünlü oyuncu, filmde yurdun gizemli lideri "Hekim" karakterini canlandıracak.

Gökhan Arı'nın yöneteceği Kem Yapım imzalı filmin çekimleri haziran ayında İstanbul'da başlayacak.