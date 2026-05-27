Merih Öztürk'ün yeni adresi belli oldu! Çalışmalara başladı

Son olarak ”Kara Ağaç Destanı” dizisiyle seyirci karşısına çıkan, daha önce başrol oynadığı ”Balkan Ninnisi” dizisindeki performansıyla dikkat çeken Merih Öztürk'ün yeni projesi belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Öztürk “Haysiyet”in kadın başrol oyuncusu oldu.

Doğukan Güngör ile partner olacak olan Merih Öztürk, Süreç Film imzalı projesi için hazırlıklara başladığını paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Kanal D’nin yeni sezon için iddialı yapımları arasında gösterilen, Eda Teksöz’ün yöneteceği, Leyla Uslu Oter’in yazdığı dizide Merih Öztürk, Simay karakterine hayat verecek ve Haluk’un (Reha Özcan) kızını canlandıracak.