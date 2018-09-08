Cem Yılmaz'ın instagram fotoğrafındaki yansıma çıplak kadın mı nü tablo mu?

Sosyal medya mecralarından özellikle Instagram'ı oldukça aktif şekilde kullanan komedyen Cem Yılmaz, sunucu Defne Samyeli ile yaşadığı doludizgin aşk ve son film projesi Karakomik Filmler'le ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Ancak Yılmaz'ın yaptığı bir paylaşımdaki detay, takipçileri arasında ve sosyal medyada olay oldu.

21 Temmuz'da "Gayet çalışkanım.2ARADA / KARAKOMİK FİLMLER" mesajıyla evinden bir kare paylaşan Yılmaz'ın çalışma masasına yansıyan görüntü, kafaları karıştırdı.

ÇIPLAK KADIN SİLÜETİ Mİ NÜ TABLO MU?

Yılmaz'ın tabletini kurarak çalıştığı cam masanın üzerinde, çıplak bir kadın yansıması olduğu görüldü. Yansımayı fark eden kimi takipçiler çıplak kadın silüetinin bir tablo olduğunu, kimi takipçileri ise bir heykel olduğunu iddia etti. Bazı takipçileri ize bunun bir çıplak kadına ait olduğnu öne sürdü.

Cem Yılmaz'ın resim sanatına olan düşkünlüğü biliniyor. Evinde ünlü ressamlara ait çok sayıda tablo var. Fotoğrafa yansıyan görüntünün de bu tablolardan biri olduğu öne sürülüyor.

