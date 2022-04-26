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Cem Yılmaz: 'Seni gidi Gezici’ diye saldırıldığından...

26.04.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezi davasında çıkan kararların ardından Cem Yılmaz da bir paylaşım yaptı. Gezi eylemleri hiç katılmadığını vurgulayan komedyen Cem Yılmaz, "Bu konunun ne kadar ciddiyetsiz olduğunu ve bir o kadar ciddi olduğunu anlıyorum" dedi.

Cem Yılmaz: 'Seni gidi Gezici’ diye saldırıldığından...

Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı Gezi davasında karar çıktı. Mahkeme, Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman’a da 18'er yıl hapis cezası verdi.

Kararın açıklanmasının ardından komedyen Cem Yılmaz da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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Yılmaz, “Gezi parkına hiç gitmediğim halde o günlerden bu güne ‘En başta sensin, sen. Seni gidi Gezici’ diye saldırıldığından yola çıkarak bu konunun ne kadar ciddiyetsiz olduğunu ve bir o kadar ciddi olduğunu anlıyorum. Kim olduğuna bakıyorlar, ne yaptığına değil” ifadelerini kullandı.

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Cem Yılmaz Gezi Parkı
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