Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi?

Uçankuş'un istihbaratına göre çift Kuyucuk’ta gözlerden uzak sürdürdükleri tatillerinde ayrılık kararı aldı. İddialara göre bu beraberlik hem Cem'i hem de Serenay'ı fazlasıyla yıpratmış.

Ayrılık teklifinin Cem Yılmaz'dan geldiği ve Serenay Sarıkaya'nın bu teklife karşı çıkmadığı iddialar arasında.

AYRILIĞA GÖTÜREN NEDENLER!

Peki ünlü çift neden ayrıldı? İşte Uçankuş'un iddialarına göre ünlü çiftin ayrılma sebebi...

Cem Yılmaz’ın en yakın arkadaşı Ozan Güven’in Serenay Sarıkaya’ya platonik aşık olduğu iddiası. Öyle ki ilişki başladığında Ozan Güven ve Cem Yılmaz'ın arası açılmıştı.

ŞİDDET OLAYI KÖTÜ ETKİLEDİ

Cem Yılmaz sonrasında Ozan Güven’le barışmıştı ama son yaşanan şiddet iddialarında Serenay Sarıkaya, Cem’in ortadan yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Zaten çift arasında gerginlik vardı bu tartışma ayrılığı tetikleyen nedenlerden biri oldu.

İŞLER KÖTÜ GİDİYOR!

Korona günlerinde herkesin işleri sekteye uğramıştı ancak normalleşme sürecinde ne Cem Yılmaz’a ne de Serenay Sarıkaya'ya yeni sezon öncesi proje teklifler gelmedi. Reklamların ve ekranların aranılan iki yüzü için somutlaşmış hiçbir yeni iş teklifi ortada yok.

YIPRANDIKLARINI KABULLENMEYE BAŞLADILAR!

Her daim aranılan, ekranlar için, sahneler için vazgeçilmez olan bu iki isim ciddi anlamda sadece aşkla anılır olmuş, işleri güçleri sürekli ötelemişlerdi. Ve bu ötelemenin faturası yavaş yavaş çıkmaya başladı.



