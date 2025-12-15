Manifest grubunun tüm üyelerine hapis cezası! Yurt dışı çıkış yasağı

Manifest müzik grubu üyelerinin dansları son dönemde gündeme gelmiş ve üyelere, "hayasızca hareketler" kapsamında "teşhircilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Haklarında 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilen Manifest müzik grubu üyelerine hapis cezası verildi.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, grup üyeleri hakkında ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.

Üyelerin yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adlî kontrolü kaldırıldı.

MANİFEST ÜYELERİ KİMLER?

Manifest grubunun üyelerinin isimleri şu şekildedir: Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, dans figürleri suç unsuru sayıldı. Soruşturma başlatılan dans figürlerinin; edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıdığı öne sürüldü. Savcılık, söz konusu dansların “cinsel nitelik taşıdığı”, “genel ahlak ve mahremiyet anlayışına zarar verdiği” ve “çocuklar dahil çok sayıda kişiye açık şekilde ulaştığı” değerlendirmesinde bulundu.