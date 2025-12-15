Tepki çeken Jasmine dizisi hakkında RTÜK inceleme başlattı!

Müstehcen sahneleriyle tepki çeken Jasmine dizisi günlerdir gündemde. Birinci bölümün ardında diziye dair pek çok eleştiri yapıldı. RTÜK ise şikayetler sonrasında harekete geçti.

Bez Bebek ile tanınan oyuncu Asena Keskinci'nin başrolde olduğu Jasmine dizisi hakkında RTÜK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

JASMİNE DİZİSİNE İNCELEME

"Dijital bir platformda yayımlanan “Jasmine” adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır."

RTÜK açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz.

"AİLE YAPIMIZI ZEDELEYEN..."

Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır.

Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir."