Mynet Trend

Cem Yılmaz spor hocasını uzaylı yaptı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 08.10.2019 10:34 | Son Güncelleme

Komedyen Cem Yılmaz’ın hem senaryosunu yazıp hem de yönettiği ‘Karakomik Filmler’ serisinin ilk filmi ‘Kaçamak’, 18 Ekim’de vizyona girecek.

Cem Yılmaz spor hocasını uzaylı yaptı

Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Alişan Uğur’un başrolleri üstlendiği filmin sürpriz ismi, uzun süre Yılmaz’ın spor hocalığını yapan Sami Hamidi oldu.

Hamidi, serinin ‘Kaçamak’ adlı bölümünde uzaylı rolüyle kamera karşısına geçti. Bu rol için önce özel bir teknikle Hamidi’nin yüzü ve vücudunun kalıbı çıkarıldı. Özel uzaylı makyajı ise 8 saatte tamamlandı.

‘Kaçamak’, bir hafta sonu kaçamağı yaşamak isteyen 4 arkadaş ve gittikleri spa merkezinin sahibi Alpay’ın başına gelen komik olayları beyazperdeye taşıyor.

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
Ünlü yönetmen hakkında şoke eden iddia: Çayla bayıltıp tecavüz ettiÜnlü yönetmen hakkında şoke eden iddia: Çayla bayıltıp tecavüz etti
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu dekolteli pozunu paylaştıSen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu dekolteli pozunu paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz spor hocası

En Çok Okunan Trend Haberler

Ve başladı! Yurdun yarısında etkili olacak

Ve başladı! Yurdun yarısında etkili olacak

Skandal olay! Türk rakibini öldürmeye çalıştı

Skandal olay! Türk rakibini öldürmeye çalıştı

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu dekolteli pozunu paylaştı

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu dekolteli pozunu paylaştı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erkeklik hormonu alıyordu! Bakirelik itirafı

Erkeklik hormonu alıyordu! Bakirelik itirafı

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü yönetmen hakkında şoke eden iddia: Çayla bayıltıp tecavüz etti

Ünlü yönetmen hakkında şoke eden iddia: Çayla bayıltıp tecavüz etti

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu dekolteli pozunu paylaştı

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu dekolteli pozunu paylaştı

Serdar Ortaç'tan flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!

Flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!

Demi Moore kendisine 15 yaşında tecavüz eden kişiyi açıkladı

Annesi tecavüze uğramasına göz yummuştu! İğrenç detaylar

Podyuma mayoyla çıkan Ivana Sert'ten rap performansı

Podyuma mayoyla çıkan Ivana Sert'ten yeni bomba

Gizem Karaca derin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Derin dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.