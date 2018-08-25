Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çocukları tanıştırdı

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, önceki gün Bodrum’da görüntülendi. Samyeli ile kızı Deren’i Cennet Koyu’ndaki evinde ağırlayan komedyen, akşam saatlerinde evinin bulunduğu koya teknesini getirtti.
Teknede oğlu Kemal’le abisi Can Yılmaz da vardı.
Cem Yılmaz, hafta başında sevgilisi Defne Samyeli’yi oğlu Kemal’le tanıştırmıştı.
Samyeli de önceki gün kızı Deren’i Cem Yılmaz ve oğlu Kemal’le bir araya getirdi. İlk kez bir araya gelen Kemal ile Deren, teknenin üst kısmına geçerek kısa süre zaman geçirdi.
GÖNLÜMÜN SULTANISIN
Cem Yılmaz misafirleri geldikten sonra müziğin sesini açtırdı. Çok geçmeden teknede söz ve müziği Bayram Şenpınar’a ait olan, daha önce Ferdi Tayfur ile Zerrin Özer’in de seslendirdiği “Gönlümün Sultanısın” şarkısı çalmaya başladı.
Ünlü komedyenin, Seda Sayan’ın yorumuyla dinlettiği bu şarkıyı özellikle seçtiği ileri sürüldü.
İşte sözleri
Güneş sensin ay sensin
Gökteki yıldız sensin
Dünyalara değişmem
Sen her şeyden güzelsin
Sen dünyadan güzelsin
Gönlümün sultanısın
Sen başımın tacısın
Tutunacak dalımsın
Canımsın canımsın
Okuyucu Yorumları 0 yorum