Cemil Has: "Bu süreçte elimizi taşın altına koymalıyız"

Milyonlarca insanı etkileyen korona virüsü salgını, ekonomik durgunluğu da beraberinde getirdi. Bu durgunluğun sadece Türkiye’de değil dünya genelinde yaşandığını vurgulayan Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, "İşletmelerimizin bu zorlu süreçte kendi bünyelerinde önlemler alıp, bunları hızlıca hayata geçirmesi gerekmektedir" dedi. "Tıbbi cihaz sektörünün bir ferdi olarak; kur dalgalanmalarından, hastanelerin geç ödemelerinden her ne kadar sıkıntı yaşasak da hizmet ettiğimiz sektörün en sonunda insan sağlığını etkilediğinin bilincindeyiz" diyen Cemil Has, "Böyle bir süreçte de her şeyi devletten beklemek yerine elimizi taşın altına koyup aksiyon almamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.