Cemil Meriç Kütüphanesi 100 bin kitapla açılacak

Kepez Belediyesi’nin, yatırım programına aldığı 4 kütüphaneden biri olan Cemil Meriç Kitaplığı açılış için gün sayıyor. Başkan Hakan Tütüncü, müze özelliği ile Antalya’da ilk olan kütüphanenin, 100 bin kitap ile hizmet vereceğini açıkladı.

Kütüphane, kültür, sanat, bilim ve sosyal yaşam adasına dönüştürülen eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinde kitap kurtlarıyla buluşacak. Edebiyat müzesi özelliği ile Antalya’da ilk olan kütüphane, eski Dokuma Fabrikası’nın trafo binası içerisine inşa ediliyor. Güçlendirme ve restorasyon çalışması yapılan 1000 m2 büyüklüğündeki trafo binası, Cemil Meriç Kütüphanesi’ne dönüştürüldü. Kütüphane, bu özelliğinden dolayı Tarihi Kentler Birliği’nden, ‘Süreklilik Ödülü’ almıştı.

Kitap rafları yerleştirilen kütüphanenin, iç tefrişatının düzenlemesinde de sona gelindi.

Kitaplar Ocak ayında raflarda

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, şantiyesini sık sık ziyaret ederek, kütüphanenin her ayrıntısıyla yakından ilgileniyor. Cemil Meriç Kütüphanesi’nin raflarına kitapları, Ocak ayı içerisinde yerleştirmeye başlayacaklarını açıklayan Başkan Hakan Tütüncü, kütüphaneyi de, bu yılın ilk çeyreğinde kitapseverlerin hizmetine sunacaklarını belirtti. Başkan Tütüncü, kütüphanede 100 bine yakın basılı yayın ile cd, dvd gibi materyalin bulunacağını aktardı.