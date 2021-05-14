Cemile Gülsüm Semerci kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

Bir gazetede sağlık konularıyla ilgili yazılar da yazan Cemile Gülsüm Semerci, ‘’Kusurlu cilt yoktur, sonradan kusura uğramış cilt vardır’’ sözleriyle dikkat çekti. Cemile Gülsüm Semerci, hazırladığı cilt bakım formüllerini sosyal medyadan da paylaşıyor… CEMİLE GÜLSÜM SEMERCİ KİMDİR? Cilt bakım ve güzellik bölümünde eğitim gören Cemile Gülsüm Semerci, öğretim görevlisi olarak da çalıştı. Tecrübesiyle önemli projelerde yer alan Cemile Gülsüm Semerci, bitkisel formüllerle cilt bakım yöntemindeki başarılarıyla dikkat çekiyor. ‘’Kusurlu cilt yoktur, sonradan kusura uğramış cilt vardır’’ diyen Cemile Gülsüm Semerci, hazırladığı cilt bakım ürünlerinin tariflerini sosyal medyadan da paylaşmayı unutmuyor… Cilt bakımı uzmanlığı yapan Cemile Gülsüm Semerci, Yeni Mesaj gazetesinde sağlık konularıyla ilgili köşe yazıları yazıyor. Cemile Gülsüm Semerci, Demet’le Alişan’ın programında anlattığı cilt bakım tekniklerini son yazısınsa şöyle paylaşmıştı; Deri, kendini yenileyen canlı, güçlü, esnek, su geçirmez, iç organları dış etkenlerden koruyan, yüzeyinde yaklaşık 5 milyona yakın tüy barındıran ve diğer organlarımızdan hızlı büyüyen, bütün vücudun dış yüzeyini kaplayan örtü şeklinde bir organdır. Aynı zamanda deri, duyularına (dokunma, ağrı, sızı) ait izlenimi alıp duyu sinirlerine veren bir takım cisimciklerle beraber miktarı yerine göre değişen yağ ve ter bezleriyle kıl köklerini de içinde barındırır.

Vücuttaki en büyük organ deri olup insan vücut ağırlığının 1/6'sını kaplar. Yüzeyi yaklaşık 1,6 metre karedir. Vücudu dış etkilere karşı koruyan kalınlığı, şahsa ve derinin yerine göre değişir. Kişiden kişiye değişmekle beraber kalınlığı ortalama 3mm. civarındadır. Derinin kalınlığı, göz kapağında 1mm., avuç ve tabanda 3mm., ensede 4mm.dır. Yetişkin bir insanın derisi 5-7kg. arasındadır. Derinin 2/3'unun yok olması organizmanın yok olması demektir. Derinin rengi ise, yaşa, bölgeye ve ırka göre değişir. Derinin rengini pigment hücreleri verir. Küçük yaşlarda pembe-beyaz olan deri, yaşlandıkça donuk bir şekilde beyazlaşarak sarımtırak bir renk alır. Pigment hücrelerinin arttığı durumlarda derinin rengi koyulaşır. (Örnek: bronzlaşma) Deri, farklılaşma ve kendini yenileme özelliğine sahiptir. Hayatı su ve oksijene bağlıdır. Sağlıklı bir cilt için nem, yağ, asit dengesini korumamız gerekmektedir.

Vücudumuzda bu denli öneme sahip olan derimizdeki leke oluşumunu önlemek için sizlere maske önereceğim ;

Lekeli Ciltler İçin Maske Maske tarifine başlamadan önce bu maskeyi akşam yapmanızı öneririm. Malzemeler; •2 yemek kaşığı pirinç unu

•Yarım armut

•Bir çay kaşığı lavanta yağı

Tüm malzemeleri karıştırıp yüzümüze sürelim. 15,20 dakika sonra durulayalım. Cildimize uyguladığımız tüm bakımların ardından cildimize uygun güneş kremini yaz kış kullanmayı unutmayalım.

Son olarak derimiz yani cildimiz hakkında sıkça sorulan soruların birkaçını cevaplayacağım. CİLT HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Cilt Sağlığı Nedir? Nasıl Olmalıdır? Sağlıklı cilt, nem, yağ, asit dengesi olan bir cilttir. Sağlıklı olan cilde erişmek için cildin, nem, yağ, asit dengesini bozulmamasını sağlamak gerekir. 2. Cilt Sorunları Nelerdir? Cilt hastalıklarından yüzeysel olarak bahsedecek olursak; akne, leke, egzama, sedef, roza diyebiliriz. Cilt hastalıklarının çoğu stresten kaynaklanmaktadır 3. Ciltte, akne, siyah noktalar ve gözaltı morlukları gibi problemlerin çözümü nasıl olur? Akne, gözeneklerin tıkanmasından ve sebumun fazla salgılanmasından meydana gelir. Aknelerin oluşmasında birçok sebep vardır. Stres, yanlış ürün kullanmak, beslenme, mens dönemi, bilinçsiz ilaç kullanımı, hormonal bozukluk, karaciğerde yağlanma, kilo alıp verme, yağlı makyaj ürünleri... Bu gibi örnekler ve daha fazlası akne oluşmasına sebep olur. Önemli olan aknenin neden kaynaklandığını tespit etmektir. Eğer akneleriniz sağlık sorunlarınızdan kaynaklanmıyor ise bizlere gelebilir ve akne bakımları yaptırabilirsiniz.