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Cemiyet hayatının ünlü isimleri bu programda buluşuyor: Sosyetik Ev Hanımları

MAGAZİN HABERLERİ | 24.01.2018 00:12 | Son Güncelleme 8 saat önce

Kanal D’nin yeni programı “Sosyetik Ev Kadınları” yakında izleyici karşısına çıkacak. Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak olan program tüm izleyicileri ekrana kilitleyecek.

Cemiyet hayatının ünlü isimleri bu programda buluşuyor: Sosyetik Ev Hanımları

Cemiyet hayatının tanınan simaları; Neslihan Kozanoğlu, Elif Sağlamyürek, Günsel Ülkü, Esra Tekgöz ve Ezgi Dargı “Sosyetik Ev Kadınları”nda bir araya gelerek özel hayatlarını ekrana taşıyacak.

Neşeli, güçlü ve söz sahibi Neslihan Kozanoğlu, kimseden sözünü esirgemeyen aşk kadını Elif Sağlamyürek, özgüveni yüksek ve eğlenceli Günsel Ülkü, zarif ve nazik güzellik uzmanı Esra Tekgöz, hem çılgın hem de çocuklarının üzerine titreyen bir anne olan Ezgi Dargı bilinmeyen yönlerini ve hayatlarının tüm gerçekliğini Sosyetik Ev Kadınları’nda izleyici ile buluşturacaklar.

Sosyetik Ev Kadınları, yakında Kanal D’de!

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hangi cemiyet bu çocukları askere gitmeyen, vergi vermeyen, kocalarının kartlarıyla sürtüp 2 yumurta kıramayanlar cemiyetimi?
Ha Bide Bunları Örnek Almayı Deneyin Diyorsunuz Yani...
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