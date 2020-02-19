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Cemre havaya düşünce hem balık, hem de dilek tuttular

ANTALYA HABERLERİ  | 19.02.2020 16:38 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde cemrelerin ilki havaya düşünce, yerli ve yabancı vatandaşlar soluğu sahilde aldı.

Antalya’nın Serik ilçesinde cemrelerin ilki havaya düşünce, yerli ve yabancı vatandaşlar soluğu sahilde aldı. Bazı vatandaşlar baharın müjdecisi olan cemreyi kutlamak için hem balık tuttular, hem de çakıl taşlarına dileklerini yazarak denize attılar.
Baharın müjdecisi olan ve doğanın uyanışı olarak kabul edilen cemrelerin ilki 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü. Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Serik ilçesinde ise sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar sahile indi. Bazı vatandaşlar denize girerken bazıları ise sahilde yürüyüş yaptı, bazıları da balık tuttu. Vatandaşlar, cemrenin havaya düşmesini ise çakıl taşlarına dileklerini yazıp, denize atarak kutladı.

"Hem dilek, hem de balık tutmaya geldim"
Sevilay Seyyar da cemrenin havaya düştüğü günde dileklerin kabul olduğuna inandığı için sahile koştuğunu belirterek, “Bugün hava çok güzel. Çok güzel olduğu için, bugün balık avlamaya geldim. Bizim burada inanışlara göre, cemrenin havaya düşmesinde insanlar bir dilek tutar, bende hem balık tutmaya hem de dilek tutmaya geldim. Cemrenin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.
Balıkçı Mehmet Soydan ise, “Cemrenin düşmesiyle, havanın güzel olmasından dolayı balık tutmaya geldik, balıkçı arkadaşlarla. İnşallah, herkese hayırlı uğurlu bir sezon olur” şeklinde konuştu.

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