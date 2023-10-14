Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2019 Şampiyonu Cemre Uyanık nereli, boyu kaç? Şampiyonun biyografisi

2019 MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık, bu sezon MasterChef All Star kadrosunda yer alıyor. MasterChef izleyicileri Cemre'nin yaşını, boyunu ve nereli olduğunu merak ediyor. Yarışmanın merak edilen isimlerinden birisi olan Uyanık'ın yarışmada ne kadar ilerleyeceği de merakla bekleniyor. İşte MasterChef Cemre Uyanık ile ilgili merak edilenler...

CEMRE UYANIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef yarışmacısı Cemre Uyanık 1992 yılında doğdu. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümü üzerinden tamamladı.

Cemre Uyanık, küçüklüğünden beri Uzak Doğu mutfağına ilgisi olduğunu dile getirdi. 2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef yarışmacısı Cemre Uyanık, 2017 yılında 5 ay ABD'de restoranlarda çalıştı. Daha sonra ABD'de bir Fransız restoranında stajına devam etti ve 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda kısım şefi olarak 11 ay çalıştı.

8 PUAN FARKLA ŞAMPİYON OLDU

2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Uyanık, Alican Sabunsoy ile finale kaldı ve birinci oldu. Final turunda Alican 64, Cemre ise 72 puan alarak 2019 sezonunu şampiyonlukla tamamlamıştır.

Instagram hesabında kendi fotoğraflarını ve yemek videolarını paylaşan Cemre Uyanık'ın 205 bin takipçisi var. Başarılı yarışmacı 'cemreeuyanik' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapıyor.

