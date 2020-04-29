Cenaze için Erzurum'a gelip 43 kişiye Kovid-19 bulaştırdılar

Erzurum Valisi Okay Memiş, "İstanbul, Diyarbakır ve Muş'tan, Erzurum’da bir cenazeye katılmak üzere gelen vatandaşlarımız tam 43 kişiye birden virüsü bulaştırdı. Tedbirlerden bunalan sıkılan insanlarımız var ama tedbirler önemli ve tedbirlere uymalıyız." dedi.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki Pandemi Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Memiş, Erzurum'da pandemi sürecinin çok iyi geçtiğini aktardı.

Memiş, alınan tedbirlere rağmen Tekman ilçesine cenaze için şehir dışından gelenlerin Kovid-19 temaslı olması nedeniyle buradaki 43 kişiye virüs bulaştırdığını söyledi.

Yapılan testlerde 43 kişinin test sonuçlarını pozitif çıkmasının ardından, ilçedeki Karlıca ve Gökoğlan Mahallelerinin karantinaya alındığını belirten Memiş, şöyle konuştu:

"İstanbul, Diyarbakır ve Muş'tan, Erzurum’da bir cenazeye katılmak üzere gelen vatandaşlarımız tam 43 kişiye birden virüsü bulaştırdı. Tedbirlerden bunalan sıkılan insanlarımız var ama tedbirler önemli ve tedbirlere uymalıyız. Kaçak evrak düzenleyenler de oldu onları da tespit ettik bu süreçte. Şimdi böylesine tedbirler alırken bir de 43 vatandaşımızda birden artış oldu. Şimdi diğer ilçelere baktığımızda karantina alınan köylerimiz var ve bu tedbirler çok önemli, vatandaşlarımızın bu tedbirlere riayet etmeleri gerekiyor."