Çengel boynuzlu dağ keçileri için Kaçkarlara helikopterle yem taşındı

RİZE (AA) - FİKRET DELAL - Rize'de kar kalınlığının yaban hayatını olumsuz etkileyecek boyuta ulaşması nedeniyle, bölgede heliski (helikopterli kayak) faaliyeti yapan helikopterle Kaçkar Dağlarına yem taşındı.

Bölgede etkili olan yağış nedeniyle Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı. Yağışın ardından bölgedeki yaylalara ve tabiat parklarına Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri yem ulaştırmada güçlük yaşadı.

Zorlu kış şartları nedeniyle yeterince beslenemedikleri düşünülen çengel boynuzlu dağ keçilerine mısır ve buğday götürmek için, bölgede bulunan Turkey-Ayder Heliski ekibinden destek istendi.

Desteğin sağlanması ile Kaçkarlarda 3 bin rakımın üzerindeki bölgelere helikopterle yem taşınması, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

DKMP 12. Bölge Müdür Yardımcısı Miktat Özyanık'ın da yer aldığı 4 kişilik ekip, helikopterle bölgeye getirilen yemleri belli bir süre sırtlarında taşıyarak yaban hayvanlarının yaşam alanına bıraktı.

- "Kaçkar Dağları bölgesine helikopterle toplam 45 ton yem bıraktık"

DKMP 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu, AA muhabirine, yaban hayatının yoğun olduğu bölgelerde her yıl düzenli olarak yemleme faaliyeti yaptıklarını söyledi.

Bölgede 2 bin rakım ve üzerine kış şartlarında yem bıraktıklarını belirten Aloğlu, "Geçen yıl bölgede 215 ton yemleme yapılırken, bu yıl 3 ayda 258 ton yemleme gerçekleştirdik." dedi.

Aloğlu, Kaçkar Dağları bölgesine helikopterle 3 ayda toplam 45 ton yem bıraktıklarını ifade ederek, "Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane'de çalışma gerçekleştiriyoruz, Türkiye'de büyük karnivorlar dediğimiz memeli hayvanlar için yaban hayatının en yoğun olduğu bölge. Yapılan yemleme çalışmalarından verim alındığını gözlemliyoruz." diye konuştu.

Yemleme çalışmalarının yanında yaban hayatı popülasyonunu da koruduklarının altını çizen Aloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaban hayatı popülasyonunda geçen yıllara göre yüzde 10'luk artış olduğunu envanter çalışmalarında tespit etmiş bulunmaktayız. Çalışmalarımız yoğun kış şartları bitinceye kadar devam edecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da popülasyonun artışı için desteklemeye devam edeceğiz."

Aloğlu, yaban hayatı desteğini araç ulaşımının olduğu son noktaya kadar kendi imkanları ile sürdürdüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz yemleri sırtlarında taşıyarak yüksek kesimlere ulaştırmaya çalışıyor. Bölgemizde heliski faaliyeti yapılıyor, kış şartlarında her daim helikopterler oluyor. Ulaşamadığımız daha üst kotlarda, yaban hayvanları yaylalara ya da köylere inmesin diye helikopterlerle yemleme yapıyoruz. Dolayısıyla yaban hayatını yerinde desteklemiş oluyoruz. Helikopterlerin ve ekiplerin de yaban hayatı için verimli desteği oluyor."

