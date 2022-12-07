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Çengel boynuzlu dağ keçileri Munzur Dağları'nda görüntülendi

07.12.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de tırmanış yapan dağcılar, karla kaplı arazide nesli koruma altında bulunan 10 çengel boynuzlu dağ keçisine rastladı.

Çengel boynuzlu dağ keçileri Munzur Dağları'nda görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir grup dağcı, Munzur Dağları'nın karla kaplı zirvelerinde yaşayan çengel boynuzlu dağ keçilerini görüntüledi.

Kentte faaliyet yürüten Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 8 dağcı, ilçedeki Munzur Dağları'nın 3 bin 130 rakımlı Raan Zirvesi'ne gezi düzenledi.

Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı rotada tırmanış yapan dağcılar, yaklaşık 6,5 saatin sonunda zirveye ulaşmayı başardı.

Dağcılar, yolculukları sırasında da karla kaplı arazide nesli koruma altında bulunan 10 çengel boynuzlu dağ keçisine rastladı.

Bir süre dağ keçilerini izleyen dağcılar, hayvanların karda yiyecek bulma mücadelesini kameralarıyla kayıt altına aldı.

Keçileri görüntüleyen dağcı Hasan Aktuğ, AA muhabirine, Munzur Dağları'nın doğası ve yaban hayatıyla zengin olduğunu söyledi.

Kentteki birçok dağı gezdiğini ifade eden Aktuğ, "Dağcı arkadaşlarımızla zorlu tırmanış yaparken çengel boynuzlu dağ keçilerine rastladık. Karla kaplı arazide karınlarını doyurmak için yiyecek arıyorlardı." dedi.

Aktuğ, keçileri görüntülemekten büyük keyif aldığını belirterek, yaban hayatının gelecek kuşaklara aktarılması için korunması gerektiğini vurguladı.

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