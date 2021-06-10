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Cengiz Aytmatov kimdir? |Cengiz Aytmatov ölümünün 13'üncü yılında anılıyor

10.06.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dünyasının önemli yazarlarından olan Kırgız asıllı Cengiz Aytmatov vefatının 13'üncü yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. 'Selvi Boylum Al Yazmalım' adlı eserinin yazarı Cengiz Aytmatov bugünde sevenleri tarafından saygı ve özlem ile anılmaya devam ediliyor. Peki Cengiz Aytmatov kimdir? Detaylar haberimizde...

Cengiz Aytmatov kimdir? |Cengiz Aytmatov ölümünün 13'üncü yılında anılıyor

Yüzyüze, Beyaz Gemi ve Dağlar Devrildiğinde gibi eserlerin sahibi ünlü yazar sevenleri tarafından ölümünün 13'üncü yılında sevgi ve özlem ile anılmaya devam ediyor. Özellikle ülkemize kattığı eserlerden dolayı çok sevilen Kırgız asıllı yazar Aytmatov, en bilinen eseri ise 'Selvi Boylum Al Yazmalım'dır. Peki eserleri ile merak uyandıran büyük yazar Cengiz Aytmatov kimdir? İşte Cengiz Aytmatov'un detaylı biyografisi...

CENGİZ AYTMATOV KİMDİR?

2 Aralık 1928 tarihinde Kuzeybatı Kırgızistan'ın Talas eyaletinde dünyaya geldi. Babası Torekul Aytmatov, Sovyet Kırgızistan'ında tanınan devlet adamlarından biridir, ancak 1937'de tutuklandı ve 1938'de kurşuna dizildi.Bu Cengiz Aytmatov'un hayatında derin yaralar açan bir olaydır. Annesi Nagima Hamziyevna Abdulvaliyeva tiyatro oyuncusudur. Ünlü yazarın adı, Cengizhan'dan esinlenerek konulmuştur.
Cengiz Aytmatov kimdir? |Cengiz Aytmatov ölümünün 13'üncü yılında anılıyor

Gençliği sıkıntılı bir döneme denk gelmişti. Gençliği syasi olayların patlat verdiği 2. Dünya savaşı dönemine denk gelmekteydi ve savaşın etkileri o dönemdeki gençleri etkiliyordu. Genç yaşta çalışma hayatına giren Aytmatov, tarım makinelerinin sayımı, vergi tahsildarlığı gibi işlerde çalıştı.

Cengiz Aytmatov kimdir? |Cengiz Aytmatov ölümünün 13'üncü yılında anılıyor

EĞİTİM VE KARİYER HAYATI

Köyünden, Kazakistan'a giderek Cambul Veterinerlik Teknik Okulu'nda eğitim aldı. Daha sonra şimdiki Kırgızistan'ın başkenti olan Bişkek'e giderek burada Frunze Tarım Enstitüsü'nde öğrenimine devam etti. Ardından Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsü'ne geçti ve 1956 ile 1958 yılları arasında Moskova'da eğitim aldı. Yazmaya ise bu yıllarda Pravda gazetesinde başladı. Yazdığı eserleriyle tanınırlık kazanarak ve 1957 yılında Sovyet Yazarlar Birliği'ne üye kabul edildi. 1963'te Lenin Ödülü'ne layık görüldü. Eserleri yüz elliyi aşkın dile tercüme edildi. 1990-1994 yıllarında Sovyetler Birliğini ve Rusya'yı, sonra ise 2008 yılına kadar Kırgızistan'ı büyükelçi olarak temsil etti.
Cengiz Aytmatov kimdir? |Cengiz Aytmatov ölümünün 13'üncü yılında anılıyor

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ünlü yazar, 'Gün Olur Asra Bedel' romanının film çekimleri için gittiği Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16 Mayıs 2008 rahatsızlarak böbrek yetmezliği teşhisiyle tedavi için Almanya'ya getirildi. Almanya'da tedavi gören Aytmatov, komaya girdi.10 Haziran 2008 tarihinde ise yaşamını yitirdi.
Cengiz Aytmatov kimdir? |Cengiz Aytmatov ölümünün 13'üncü yılında anılıyor

CENGİZ AYTMATOV'UN ESERLERİ
Dağlar Devrildiğinde - Ebedi Nişanlı (Son romanı - 2007)
Darağacı - Dişi kurdun Rüyaları (1988)
Gün Olur Asra Bedel(1980)
Fuji-Yama (1973)
Beyaz Gemi
Selvi Boylum Al Yazmalım (1963)
Elveda Gülsarı
Dağlar ve Steplerden Masallar
İlk Öğretmenim
Cemile
Yüzyüze
Zorlu Geçit (1956)
Toprak Ana (1963)
Cengiz Han'a Küsen Bulut (1990)
Çocukluğum
Kızıl Elma (1964)
İlk Turnalar
Elveda Gülsarı (1963)
Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek
Sultan Murat
Dişi Kurdun Rüyaları (1986)
Kassandra Damgası (1995)

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