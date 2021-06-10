Cengiz Aytmatov kimdir? |Cengiz Aytmatov ölümünün 13'üncü yılında anılıyor

Yüzyüze, Beyaz Gemi ve Dağlar Devrildiğinde gibi eserlerin sahibi ünlü yazar sevenleri tarafından ölümünün 13'üncü yılında sevgi ve özlem ile anılmaya devam ediyor. Özellikle ülkemize kattığı eserlerden dolayı çok sevilen Kırgız asıllı yazar Aytmatov, en bilinen eseri ise 'Selvi Boylum Al Yazmalım'dır. Peki eserleri ile merak uyandıran büyük yazar Cengiz Aytmatov kimdir? İşte Cengiz Aytmatov'un detaylı biyografisi...

CENGİZ AYTMATOV KİMDİR?

2 Aralık 1928 tarihinde Kuzeybatı Kırgızistan'ın Talas eyaletinde dünyaya geldi. Babası Torekul Aytmatov, Sovyet Kırgızistan'ında tanınan devlet adamlarından biridir, ancak 1937'de tutuklandı ve 1938'de kurşuna dizildi.Bu Cengiz Aytmatov'un hayatında derin yaralar açan bir olaydır. Annesi Nagima Hamziyevna Abdulvaliyeva tiyatro oyuncusudur. Ünlü yazarın adı, Cengizhan'dan esinlenerek konulmuştur.



Gençliği sıkıntılı bir döneme denk gelmişti. Gençliği syasi olayların patlat verdiği 2. Dünya savaşı dönemine denk gelmekteydi ve savaşın etkileri o dönemdeki gençleri etkiliyordu. Genç yaşta çalışma hayatına giren Aytmatov, tarım makinelerinin sayımı, vergi tahsildarlığı gibi işlerde çalıştı.