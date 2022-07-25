Cengiz Aytmatov temalı "Kuş Yuvası" senaryosunun kısa filmi Şanlıurfa'da çekildi

MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çektiği kısa filmlerle ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül alan yönetmen Serdal Altun, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov temalı, Celil Altıparmak'ın yazdığı "Kuş Yuvası" senaryosunun çekimlerini tamamladı.

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olduktan sonra kendi imkanlarıyla memleketi Ceylanpınar ilçesinde kısa filmler çekmeye başlayan 32 yaşındaki Serdal Altun, kısa filmleriyle katıldığı yarışmalarda 40 ödül kazandı.

Bu yıl Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının destek verdiği "9. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" öncesi düzenlenen kısa film senaryo yarışmasında en iyi 7 senaryo seçildi.

Seçilen senaryolardan dünyaca ünlü Kırgız yazar, gazeteci ve diplomat Cengiz Aytmatov temalı "Kuş Yuvası" senaryosunun kısa film haline getirilmesi için dernek tarafından yönetmen Serdal Altun'a teklif yapıldı.

Teklifi kabul eden Altun, amatör oyuncularla Ceylanpınar ilçesinde başladığı filmin çekimlerini tamamladı.

- "Filmin değerini seyirciler belirleyecektir"

Altun, AA muhabirine, üniversiteden mezun olduktan sonra katıldığı festivallerde ve yarışmalarda 40 ödül aldığını belirtti.

Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivalinde 2017 yılında "Oyuncak Bebek" isimli filmiyle birincilik ödülü kazandığını anımsatan Altun, şunları söyledi:

"Bu sene Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen kısa film senaryo yarışmasında Celil Altıparmak'ın yazdığı Kırgız yazar Cengiz Aytmatov temalı 'Kuş Yuvası' senaryosu dereceye girdi. Benden bu senaryonun çekimlerini yapmamı istediler. Şanlıurfa'da Cengiz Aytmatov ile ilgili bir hikayenin çekilmesi heyecan verici. Filmimizin çekimlerini tamamladık. Güzel, tatlı, merhameti anlatan biraz Cengiz Aytmatov'un hikayelerinden esinlenilmiş bir senaryo aslında. Böyle hikayeler insanlara merhameti ve unuttuğumuz bazı duyguları hatırlatacak diye temenni ediyorum. Şanlıurfa çok sıcak bir memleket, bu nedenle çekim yapmak gerçekten çok zor. Toplamda 3 günde çekimlerimizi tamamladık. Çekimlerde 4 oyuncumuz ve filmimizin kahramanı olan bir kuşumuz vardı. Tabii çekimlerimiz zorlu geçti çünkü amatör oyuncularla çalışmak ve onlara oyunculuk yaptırmak yönetmenler için zordur."

Senaryonun yaklaşık 10 dakikalık bir film haline geldiğini ifade eden Altun, "Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nde filmimizin ilk gösterimi gerçekleştirilecek. Sonrasında da uluslararası yarışmalar ve festivallerde boy gösterecek diye ümit ediyorum. Bana göre bir filmin değerini gösteren şey ödüller değildir, filmin değerini seyirciler belirleyecektir. Bu filmimizin de seyirciyi etkileyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

