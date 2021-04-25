Cengiz Kurtoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte sanatçı Cengiz Kurtoğlu biyografisi...

Laz asıllı olan Türk müzisyen, piyanist ve şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun biyografisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayrılık Saati, Sensiz Olmuyor gibi pek çok albümü bulunan Cengiz Kurtoğlu'nun Taverna müziği ve arabesk tarzında albümleri bulunuyor. Peki Cengiz Kurtoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?
Cengiz Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959 tarihinde Arhavi, Artvin'de doğdu. 61 yaşındaki Türk müzisyen, piyanist ve şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun Taverna müziği ve arabesk tarzında albümleri de vardır. Şarkılarında aşk acısı gibi bireysel konuları işler. Yorgun Yıllarım buna örnektir.
Laz asıllı olan Cengiz Kurtoğlu, öğrenim hayatını Artvin'de tamamlamıştır. Memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlayan Kurtoğlu, daha sonra Arhavi'de bulunan "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yapmıştır. 20 yaşında yani 1979 senesinde askerlik yapmak için Ankara'ya gitmiş ve ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya gelmiştir. Dönüşte bir süre Artvin'de kalan Kurtoğlu, 1982'de İstanbul`a gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından Şahin Özer'e göndermiştir. 1984'te ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın çıkmıştır ve Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınmıştır.
Evli olan Cengiz Kurtoğlu Orçun Bora, Aylin ve Aydın isimlerinde 3 çocuk babasıdır.
Usta Çırak (Hakan Altun ile birlikte) (2018) (Çıkış Tarihi: 8 Haziran 2018)
Ahmet Selçuk İlkan "Unutulmayan Şarkılar"(Volume-1) (Çıkış Tarihi: 19 Aralık 2016)
23 Saklı Düşler (2014) (Çıkış Tarihi: 3 Eylül 2014)
Söz ( Ahmet Selçuk İlkan) (Çıkış Tarihi: 8 Mayıs 2014)
22 Sessizce (2010) (Çıkış Tarihi: 8 Mart 2010)
Erkan Ocaklı Türküleriyle (2008)
21 Canın Sağolsun (2006) (Çıkış Tarihi: 18 Aralık 2005)
20 Ayrılık Saati (2005) (Çıkış Tarihi: 25 Ocak 2005)
19 Sensiz Olmuyor (2004) (Çıkış Tarihi: 12 Aralık 1993)
18 Yorgun Yıllarım (2003) (Çıkış Tarihi: 4 Ocak 2003)
Sindomax (2001)
17 Yalancı Bahar (2001) (Çıkış Tarihi: 3 Ocak 2001)
16 Sözlerim Sevenlere (2000) (Çıkış Tarihi:21 Eylül 2000)
15 Hiç Aklıma Gelmemişti (2000) (Çıkış Tarihi: 1 Ocak 2000)
14 Gözü Yaşlı Yaşanmıyor (1999) (Çıkış Tarihi: 1 Temmuz 1999)
13 Unutulmayanlar 2 (1999) (Çıkış Tarihi: 23 Şubat 1999)
12 Hain Geceler (1998) (Çıkış Tarihi: 30 Eylül 1998)
11 Unutulmayanlar /Unutulan (1997) (Çıkış Tarihi: 23 Aralık 1996)
10 Seviyorum (1995) (Çıkış Tarihi: 12 Aralık 1995)
9 Seven Benim (1994) (Çıkış Tarihi: 21 Nisan 1994)
Cengiz Kurtoğlu 93 Konseri (1993)
8 Sensiz Kutladım (1992) (Çıkış Tarihi: 20 Kasım 1992)
Dostlar Tavernası 3 (1992) (Çıkış Tarihi: ? 1992)
7 Gözlerin (1991) (Çıkış Tarihi: 23 Eylül 1991)
6Aşkımız İçin (1990) (Çıkış Tarihi: 23 Ağustos 1990)
Dostlar Tavernası 2 (1990) (Çıkış Tarihi: ? 1990)
5 Hayatımı Yaşıyorum (1989) (Çıkış Tarihi: 23 Temmuz 1989)
Salimin Tavernasında Krallar Elele (1989)
Dostlar Tavernası (1988) (Çıkış Tarihi: ? 1988)
4 Bizim Şarkımız (1988) (Çıkış Tarihi: 12 Haziran 1988)
"Şampiyonluk Gecemiz (albüm) " en büyük cimbom" " (1988)
3 Yıllarım (1987) (Çıkış Tarihi: 11 Mayıs 1987)
2 Unutulan (1986) (Çıkış Tarihi: 26 Nisan 1986)
1 Sen Sözden Anlamaz Mısın? (1984) (Çıkış Tarihi: 12 Eylül 1984)
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