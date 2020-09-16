SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Cengiz Ünder bombası! Leicester City ile anlaşmak üzere...

Cengiz Ünder bombası! Leicester City ile anlaşmak üzere...

İTALYA HABERLERİ  | 16.09.2020 17:53 | Son Güncelleme

Leicester City, Cengiz Ünder için Roma’ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Cengiz Ünder bombası! Leicester City ile anlaşmak üzere...

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın formasını giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder için flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme temsilcisinde Nicola Zaniola ve Diego Perotti'nin sakatlıkları sonrasında takımda kalması beklenen Cengiz'in, İngiltere Premier Lig'den taliplerinin olduğu öğrenildi.

Sky Sports'un haberine göre Leicester, Cengiz Ünder'i transfer etmeye çok yakın. Satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması yapılacak.

CENGİZ SICAK BAKIYOR

Ayrıca Ada temsilcisinin, 23 yaşındaki futbolcu için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı bilgisine ulaşıldı. İki kulübün yöneticileri önümüzdeki günlerde İtalya'da bir araya gelecek. Cengiz'in oynadığı bölgede alternatif sıkıntısı çeken Roma şu an itibarıyla satışa sıcak bakmasa da Milli futbolcumuzun İngiltere'de oynamak istediği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
Napoli Başkanı koronavirüse yakalandıNapoli Başkanı koronavirüse yakalandı
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Savcılık devreye girdi
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Savcılık devreye girdi
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
'Sörloth burada oynamak istemedi'
'Sörloth burada oynamak istemedi'
Sörloth'un yeni adresi belli oldu
Sörloth'un yeni adresi belli oldu
Beşiktaş'ta ayrılık! Resmen açıklandı
Beşiktaş'ta ayrılık! Resmen açıklandı
Galatasaray'da flaş transfer! Resmen açıklandı
Galatasaray'da flaş transfer! Resmen açıklandı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Messi ve Ronaldo takım arkadaşı oluyor!
Messi ve Ronaldo takım arkadaşı oluyor!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ronaldo hakkında flaş iddia...
Ronaldo hakkında flaş iddia...
Dünya devine transfer oldu! İşte detaylar...
Dünya devine transfer oldu! İşte detaylar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cengiz Ünder bombası! Leicester City ile anlaşmak üzere...
Cengiz, İngiliz devine transfer oluyor! İşte detaylar
Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti
Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti
Vedat Muriqi resmen Lazio'da
Vedat Muriqi resmen Lazio'da
Napoli Başkanı koronavirüse yakalandı
Napoli Başkanı koronavirüse yakalandı
Serie A ekibi Milan, Sandro Tonali'yi kiraladı
Milan'dan flaş transfer
Barcelona'dan Lautaro Martinez için flaş teklif
Barcelona'dan Lautaro Martinez için flaş teklif
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.