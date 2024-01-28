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Cengiz Ünder'den Ankaragücü karşılaşmasının ardından itiraf! "Roma'da attığım gole benzettim"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.01.2024 22:52 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan 23. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken Sarı-Lacivertliler'in golleri yeni transfer Cengiz Ünder'den geldi. Maçın ardından kameraların karşısına geçen yıldız oyuncu dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısında attığı 2 golle aslan payının sahibi olan Cengiz Ünder mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İki gol atmasına dair konuşan Cengiz Ünder "Hat-trick yaparım diye içimden geçti, çok istedim ama 2 gol attım, takımıma galibiyet getiren gollerdi. Uzun zamandır taraftarımızın önünde gol atmayı bekliyordum. 3 puan çok önemliydi. Önümüzde zorlu maçlar var. Üstesinden gelecek bir takımız. Bu güce sahibiz. Bunu da her zaman sahada gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

"ROMA'DA ATTIĞIM GOLE BENZETTİM"

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Ankaragücü'ne attığı ilk golle ilgili açıklama yapan Ünder "Orta şut karışımı yapmayı çok seviyorum. Daha önce böyle goller attım. Roma'da attığım bir gole çok benzettim. Yine aynı şekilde oldu. Bunları yapmayı seviyorum, yine yaptım." ifadelerini kullandı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ YORUMU

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Yeni transfer Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci ile olan forma rekabetine dair de Cengiz Ünder "İrfan Can Kahveci ile çok yakın arkadaşım, çok uzun yıllardır... Çağlar ve İrfan ile hep birlikteyiz. İrfan atınca çok mutlu oluyorum, ben atınca İrfan çok mutlu oluyor. Birbirimize çok destek veriyoruz. Forma rekabeti içindeyiz ama çok da yakın arkadaşız. Bu bizi çok daha güçlü yapıyor. İkimizin performansı çok çok iyi. Gol atıyoruz. Bundan daha iyi bir şey yok." açıklamasını yaptı.

Ünder, "Çağlar ile 17 senedir arkadaşız. Hiç ayrılmadık. Sürekli telefonla konuşuyorduk zaten. Çok çok mutluyum." diyerek sözlerini noktaladı.

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