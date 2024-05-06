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Cengiz Ünder'den Fenerbahçe'ye veda ediyor! İtalyanlar yeni takımını bile açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.05.2024 14:00
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Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Cengiz Ünder beklentilerin altında bir performans sergilerken, yıldız ismin sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

Cengiz Ünder'den Fenerbahçe'ye veda ediyor! İtalyanlar yeni takımını bile açıkladı
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ve tarihinin en pahalı transferi olan Cengiz Ünder, beklentileri bir türlü karşılayamazken, yıldız isimle sezon sonu yollar ayrılmaya hazırlanıyor.

YENİDEN İTALYA'YA DÖNEBİLİR

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Rekor bonservis bedeliyle kadroya katılan milli oyuncu, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Sarı-lacivertli taraftarların sık sık tepki gösterdiği Cengiz Ünder, yaz aylarında yeniden İtalya'ya dönebilir.

FROSINONE GÜNDEMİNE ALMIŞTI

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2017- 2020 yılları arasında Roma'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncuyu Frosinone gündemine almıştı. İtalyan medyası, Frosinone'nin yanı sıra Verona ve Genoa'nın da Cengiz Ünder'i alternatifli transfer listesine eklediğini iddia etti.

BASKIDAN ETKİLENDİ

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Cengiz'in de baskıdan ve eleştirilerden olumsuz etkilendiği bu nedenle kiralık olarak yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

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