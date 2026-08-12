Cengiz Ünder'den Fenerbahçe yönetimini şoke eden talep! Yönetime iletti

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Cengiz Ünder'in geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcuya Başakşehir'in ardından Avrupa'dan bir kulübün daha talip olduğu öğrenildi. Ancak oyuncuyla ilgilenen Avrupa kulübünün ismi henüz açıklanmadı.

AYRILMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Cengiz Ünder'in kariyerini yeniden Avrupa'da sürdürme fikrine sıcak baktığı belirtildi.

Sarı lacivertli takımda forma şansı bulmakta zorlanan 29 yaşındaki futbolcu, yeni sezonun ilk 3 resmi maçında da kadroda kendisine yer bulamadı. Cengiz'in geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.