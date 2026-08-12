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Cengiz Ünder'den Fenerbahçe yönetimini şoke eden talep! Yönetime iletti

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında yer almayan Cengiz Ünder için transfer hareketliliği başladı. Başakşehir'in ardından Avrupa'dan bir kulübün daha talip olduğu tecrübeli futbolcunun, kariyerini yeniden Avrupa'da sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Cengiz Ünder'den Fenerbahçe yönetimini şoke eden talep! Yönetime iletti
Cevdet Berker İşleyen
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
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Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Cengiz Ünder'in geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcuya Başakşehir'in ardından Avrupa'dan bir kulübün daha talip olduğu öğrenildi. Ancak oyuncuyla ilgilenen Avrupa kulübünün ismi henüz açıklanmadı.

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Cengiz Ünder den Fenerbahçe yönetimini şoke eden talep! Yönetime iletti 1

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Cengiz Ünder'in kariyerini yeniden Avrupa'da sürdürme fikrine sıcak baktığı belirtildi.

Sarı lacivertli takımda forma şansı bulmakta zorlanan 29 yaşındaki futbolcu, yeni sezonun ilk 3 resmi maçında da kadroda kendisine yer bulamadı. Cengiz'in geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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