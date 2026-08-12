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Transferin gözdesi Leao kendisi açıkladı! İlk kez konuştu...

Galatasaray’ın transfer gündemindeki Rafael Leao, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Portekizli yıldız, tüm işlerinin aile ve avukatları tarafından yönetildiğini belirtirken, yalnızca saha içindeki hedeflerine odaklandığını vurguladı.

Transferin gözdesi Leao kendisi açıkladı! İlk kez konuştu...
Cevdet Berker İşleyen
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Rafael Leao, hakkında çıkan transfer haberlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Bir süredir Milan ile temas halinde olduğu öne sürülen Portekizli yıldız, geleceğiyle ilgili spekülasyonlara açıklık getirdi.

"BENİM ADIMA KONUŞMAYA KİMSENİN YETKİSİ YOK"

Transferin gözdesi Leao kendisi açıkladı! İlk kez konuştu... 1

Leao, yaptığı paylaşımda önceliğinin tamamen futbol olduğunu vurgularken, hakkında çıkan gerçeği yansıtmayan haberlere de tepki gösterdi.

"Benim tek düşüncem saha. Her maçta ve her antrenmanda elimden gelenin en iyisini vermeye odaklanıyorum. Her türlü spekülasyonun ve gerçeği yansıtmayan haberlerin önüne geçmek adına bir kez daha belirtmek isterim ki, bir süredir tüm işlerimin yönetimini yalnızca aileme ve avukatlarıma bıraktım. Benim adıma konuşmaya başka hiç kimsenin yetkisi yok. Şimdi önümüzdeki hedeflere odaklanma zamanı."

GALATASARAY İLE İLGİLİ SORULAR YANITSIZ KALDI

Transferin gözdesi Leao kendisi açıkladı! İlk kez konuştu... 2

Portekizli futbolcunun açıklamasında Galatasaray ile ilgili doğrudan herhangi bir ifadeye yer vermemesi dikkat çekti. Leao, transfer geleceğinden ziyade saha içindeki performansına odaklandığını belirterek hakkındaki iddialara karşı net bir mesaj verdi.

Galatasaray'ın ise yıldız futbolcuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği ve Milan ile temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor.

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