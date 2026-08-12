Galatasaray'da sözleşme krizi! Osimhen'den yönetime sert tepki

Galatasaray'da Victor Osimhen'in kulübün üstlendiği vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bir sorun yaşadığı öne sürüldü. Emre Kaplan'ın haberine göre; Nijeryalı yıldızın bu durum karşısında kulübe oldukça sert bir tepki gösterdiği belirtildi.

Osimhen'in yaşadığı problemin yalnızca kendisiyle sınırlı olmadığı, sarı-kırmızılı takımda forma giyen bazı futbolcuların da benzer vergi sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

OKAN BURUK'UN EKİBİNDE SÖZLEŞME BELİRSİZLİĞİ

Galatasaray'da gündeme gelen bir diğer konu ise teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılarının sözleşme durumu oldu. Buruk'un ekibinde yer alan yardımcı antrenörlerin mevcut sözleşmelerinin devam edip etmediği veya sözleşmelerinin güncellenip güncellenmediği konusunda belirsizlik yaşandığı aktarıldı.

Bu durum, sarı-kırmızılıların cuma günü oynayacağı karşılaşma öncesinde önemli bir soru işaretini beraberinde getirdi.

CUMA GÜNÜ SAHADA OLACAKLAR MI?

Galatasaray'da Okan Buruk'un yardımcılarının güncel sözleşme durumlarının netleşmemesi nedeniyle, teknik ekibin cuma günkü maçta görev yapıp yapamayacağı merak konusu oldu.

Özellikle yardımcı antrenörlerin mevcut statüleriyle maçta kulübede bulunup bulunamayacakları konusunda kulüp cephesinden gelecek açıklama bekleniyor.