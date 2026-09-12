Cengiz Ünder'den Samsunspor'a şov! 5 dakikada 2 gol

Samsunspor ile Arca Çorum FK arasındaki mücadelede gol yağmuru erken başladı. Konuk ekip, 41. saniyede Jesus Ramirez'in golüyle öne geçerken, Samsunspor 5. dakikada Tomasson ile skoru 1-1'e getirdi.

ÇORUM FK 41. SANİYEDE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın henüz ilk dakikası dolmadan Çorum FK öne geçti. Jesus Ramirez, 41. saniyede attığı golle konuk ekibi Samsunspor karşısında 1-0 öne taşıdı.

Samsunspor bu gole 5. dakikada Tomasson ile yanıt verdi ve skor 1-1'e geldi.

CENGİZ ÜNDER 5 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Çorum FK'nın milli futbolcusu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında sahneye çıktı. 10. dakikada ağları havalandıran Cengiz, yalnızca 5 dakika sonra bir kez daha gol atarak takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Milli futbolcu böylece Samsunspor deplasmanında 5 dakika içerisinde 2 gol kaydetti.

ÇORUM FK'DA CENGİZ ÜNDER FARKI

Cengiz Ünder, Çorum FK formasıyla etkili performansını sürdürdü. 3. maçına çıkan milli futbolcu, bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Çorum FK'nın 3-1'lik üstünlüğü bulunurken, Cengiz Ünder performansıyla mücadelenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.